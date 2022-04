Estos son los 5 juegos más esperados del 2022

Todos los años, las compañías de videojuegos lanzan títulos que son muy esperados por la comunidad de gamers y que, durante algunos meses, causan un gran furor y mucho entusiasmo. Además, también es una gran oportunidad para los streamers y para los creadores de contenido de comentar algo nuevo y de mostrar algo diferente en sus canales, lo que conlleva también el surgimiento de mucho contenido de calidad.

A su vez, también hay muchos juegos que son verdaderas joyas de ingeniería informática, debido a que llevan al límite las capacidades gráficas de las consolas y de las PC gamers, así como también son tan complejos y extensos que llegan a consolidarse como un universo autónomo. Es por este motivo que estos juegos tan bien realizados y con tanto trabajo por detrás son no solo un medio de entretenimiento, sino también una prueba de lo avanzada que está la ingeniería de desarrollo de software y una muestra de lo que está por venir con las nuevas tecnologías del futuro.

Por lo tanto, a fin de comprender mejor el panorama actual del mundo de los videojuegos, les vamos a recomendar algunos de los títulos más esperados de este 2022 y les vamos a comentar al respecto de lo que tienen para ofrecer. Así como también les vamos a referir brevemente cuáles son algunos de los juegos más esperados para este año (aunque, dependiendo del ritmo de desarrollo, podrían surgir demoras en algunos casos).

Elden Ring, el juego del momento

Este juego de la compañía FrommSoftware fue anunciado en 2019 y se lanzó recién este año. Es un juego de rol que cuenta con un trabajo impecable tanto en la dinámica de batallas (una de las especialidades de FrommSoftware) como en el diseño de su estética de fantasía oscura. Pero, su principal virtud es que logra construir un mundo autónomo con sus propias reglas y con una vastedad muy envolvente que se siente como una realidad aparte.

Es por esta razón que este juego promete horas y horas de exploración de terreno, aventuras y misiones complementarias y una historia muy bien desarrollada en la que cada decisión y el estilo de juego tienen un peso muy grande en la forma en la que se va consolidando. Por lo que no solo es un juego ocasional con el que distraerse un rato, sino que es un desafío mental y de coordinación psicomotriz en el que el jugador deberá ir aprendiendo a avanzar entre las batallas y superando los desafíos que su diseñador Hidetaka Miyazaki fue incorporando, en conjunto con la historia que escribió el reconocido autor de Game of Thrones, George R. R. Martin.

Entre las consolas que soportan este juego, se encuentran las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Microsoft Windows. Por lo que pueden ejecutarlo tanto en consolas de última generación como en consolas de la generación anterior sin ningún inconveniente.

Cuáles son los juegos que se esperan para el E3 de este año

En lo que respecta al próximo anuncio de nuevos títulos, hay muchos juegos sobre los que se escuchan rumores hace años, pero que no han sido confirmados todavía por las compañías desarrolladoras de software. Es por este motivo que se espera que este año se confirmen algunas de las expectativas que los gamers tienen al respecto. Algunos de los principales títulos a tener en cuenta son los siguientes:

Starfield

Este juego viene rondando las cabezas de los desarrolladores de Bethesda desde noviembre del 2013, aproximadamente. Pero fue recién en 2018 que se anunció oficialmente que estaba en proceso de creación y se dieron algunas pistas sobre cómo sería este mundo abierto perteneciente al género de la ciencia ficción.

Posteriormente, aunque el proyecto tuvo sus avances y se lograron crear etapas jugables de este título, su lanzamiento se demoró. En su momento, Bethesda había dicho que podría estar listo para 2021, pero, en la E3 de junio de ese mismo año, confirmaron que la fecha definitiva sería el 11 de noviembre de 2022, por lo que resta esperar algunos meses para ver el resultado definitivo de este juego que promete mucho con su motor gráfico previamente usado en otros títulos tan icónicos como The Elder Scrolls V: Skyrim.

Elder Scrolls 6

Este también es otro de los títulos más esperados de Bethesda, aunque, con el lanzamiento del juego previamente mencionado, consideramos que la gran estrella de este año será Starfield, por lo que dejarán la próxima entrega de Elder Scrolls para más adelante. Sin embargo, conociendo la forma en la que funciona esta industria con plazos tan cambiantes, podríamos esperar cualquier resultado en el futuro próximo.

La leyenda de Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo tiene muchos títulos que han marcado a generación tras generación de gamers, y uno de ellos es La leyenda de Zelda. Con respecto a la segunda parte del tan reconocido Breath of the Wild, se rumorea que este año podrían anunciar avances e incluso una fecha de lanzamiento definitiva, pero todavía no hay nada confirmado al respecto. Es muy posible que la expectativa de los fanáticos de la saga logre la presión suficiente para, al menos, hacer que Nintendo de algo más de información al respecto.

God of War: Ragnarok

Este es otro de los grandes lanzamientos que se espera para este año, luego del gran éxito que logró el título anterior, en el que Kratos se enfrentaba contra los dioses de la mitología nórdica. Para esta secuela, se espera incluso mucha más acción por parte de SIE Santa Mónica Studio, ya que la historia dio un avance de lo que sería la pelea contra el icónico dios nórdico Thor.

Por lo tanto, en conclusión, podemos esperar muchas horas de entretenimiento y excelentes títulos para este año, ya que las compañías de desarrollo de software están explotando al máximo las posibilidades que les ofrecen las nuevas generaciones de consolas con sus motores gráficos más potentes. De manera que deberían estar atentos para ver cuáles van a ser los próximos anuncios que se confirmarán.