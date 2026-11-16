El primer paso es crear una copia de seguridad de toda la información que se quiera conservar.

Los smartphones concentran buena parte de nuestra vida digital. Además de almacenar fotos, videos y documentos, pueden contener accesos a servicios bancarios, redes sociales, plataformas de almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería. Por eso, preparar correctamente un teléfono antes de desprenderse de él es una medida de seguridad que no conviene pasar por alto.

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No alcanza con borrar las fotografías o eliminar algunas aplicaciones: también hay que proteger las contraseñas, las cuentas personales y los archivos privados para evitar que queden en manos de terceros.

Qué hacer antes de vender o regalar un celular

El primer paso es crear una copia de seguridad de toda la información que se quiera conservar. Esto incluye contactos, mensajes, fotografías, videos y documentos. Una alternativa es realizar un respaldo en una computadora o unidad externa, además de comprobar que los servicios de almacenamiento en la nube estén actualizados.

Tanto Android como iOS cuentan con herramientas propias para realizar copias de seguridad desde los ajustes del sistema. También hay que revisar las aplicaciones que tienen sus propios mecanismos de respaldo. Un ejemplo es WhatsApp, que permite guardar el historial de conversaciones y sus contenidos mediante una copia vinculada a Google Drive.

Si ya se tiene el nuevo teléfono, también es posible transferir los datos directamente. Algunos fabricantes ofrecen aplicaciones específicas para facilitar el proceso, como Smart Switch Mobile en los dispositivos Samsung. Sin embargo, otra alternativa es instalar las aplicaciones manualmente y configurar el equipo desde cero.

Cómo borrar toda la información del dispositivo

Una vez asegurada la información, llega uno de los pasos más importantes: eliminar todos los datos personales del celular. No alcanza con borrar archivos individuales, ya que pueden permanecer cuentas iniciadas, contraseñas guardadas y suscripciones a diferentes servicios.

En los dispositivos Android también hay que prestar atención a la Protección de restablecimiento de fábrica (FRP), una función de seguridad de Google que puede impedir que otra persona configure el teléfono después de un reinicio.

Para evitar inconvenientes, antes de entregar el equipo hay que eliminar las cuentas de Google vinculadas desde el apartado de configuración de cuentas.

Después, corresponde realizar un restablecimiento de fábrica. Esta operación elimina las cuentas, los archivos y los datos almacenados en la memoria interna, y deja el software en condiciones similares a las de un dispositivo nuevo.

También es importante retirar la tarjeta SIM y la microSD, si el teléfono utiliza una. Si se decide entregar la tarjeta de memoria junto con el equipo, es necesario formatearla correctamente para dificultar la recuperación de información.

Hay que proteger las contraseñas, las cuentas personales y los archivos privados.

La limpieza física también importa

Por último, hay que ocuparse del estado exterior del smartphone. Conviene limpiar el dispositivo y preparar sus accesorios, como el cargador, la funda y los protectores que se quieran incluir.

Si todavía se conserva, también es recomendable entregar el embalaje original y la factura de compra, especialmente si el teléfono continúa en garantía. En cambio, no es aconsejable incluir auriculares usados por cuestiones de higiene.

Una vez completados estos pasos, el celular estará listo para su nuevo propietario, con los datos personales protegidos y en mejores condiciones para concretar la venta o el regalo.