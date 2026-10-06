Últimos días para anotarse a la Women Game Jam 2026: cómo participar del evento virtual con más de 20 países

Tienen prioridad las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ, pero son todos bienvenidos.

La Women Game Jam 2026 se realizará del 16 al 18 de octubre y permitirá crear un videojuego desde cero en apenas un fin de semana. El evento será gratuito, virtual y abierto a todas las personas mayores de 18 años, incluso quienes no tengan experiencia previa en programación, diseño o desarrollo de videojuegos.

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En Argentina, la propuesta tendrá una sede virtual a cargo de Women in Games Argentina (WIGAr) y se desarrollará a través de Discord. La iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje y trabajo colectivo, con prioridad para mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ. De todos modos, también pueden participar varones cis y las masculinidades positivas son bienvenidas.

Cómo participar de la Women Game Jam 2026

Durante el fin de semana, los participantes deberán organizarse en equipos y desarrollar un videojuego a partir de un tema que será anunciado durante la inauguración del evento. Quienes todavía no tengan grupo podrán encontrar compañeros con la ayuda de las organizadoras.

Además, habrá mentores y madrinas que acompañarán a los equipos durante el proceso. Los mentores brindarán asistencia vinculada con aspectos técnicos de los proyectos, mientras que las madrinas ayudarán a los participantes a integrarse a los equipos y resolver distintas dudas.

No es necesario saber programar, dibujar ni contar con conocimientos específicos sobre desarrollo de videojuegos. Para participar solamente se necesita un dispositivo con conexión a internet —preferentemente una computadora—, una cuenta gratuita de Discord y ganas de aprender y trabajar en equipo.

Las inscripciones son gratuitas, aunque los cupos son limitados. El formulario y la información actualizada están disponibles a través de los canales de Women in Games Argentina.

Cronograma de la Women Game Jam

La actividad comenzará el 16 de octubre con una transmisión de bienvenida desde el canal de YouTube de WIGAr. Allí se dará a conocer el tema oficial que deberán utilizar todos los equipos para desarrollar sus juegos.

La Women Game Jam 2026 se realizará del 16 al 18 de octubre.

El 17 de octubre estará dedicado principalmente al desarrollo de los proyectos, aunque también podrán realizarse entrevistas, charlas y actividades organizadas por las distintas comunidades participantes.

Finalmente, el 18 de octubre será el momento de terminar los videojuegos y subirlos a Itch.io. La jornada finalizará con un Showcase transmitido por YouTube y Twitch, donde los equipos presentarán sus trabajos, contarán cómo fue la experiencia y compartirán los principales desafíos que enfrentaron.

Durante la semana previa también habrá charlas y talleres gratuitos para quienes quieran prepararse antes de comenzar la jam. Las personas interesadas pueden consultar la información de inscripción en los canales de Women in Games Argentina y conocer los videojuegos creados en ediciones anteriores a través de la plataforma Itch.io.