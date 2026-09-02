100% virtual y sin competir: abrieron los cupos para Women Game Jam 2026, la mayor maratón de desarrollo de videojuegos

Del 16 al 18 de octubre se realizará una nueva edición de Women Game Jam 2026, el evento internacional que reúne a personas de distintos lugares del mundo para crear videojuegos de manera colaborativa. En Argentina, la propuesta tendrá una sede completamente virtual organizada por Women in Games Argentina (WIGAr) y estará abierta a cualquier persona mayor de 18 años.

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La participación es gratuita y no requiere conocimientos previos: no hace falta saber programar, diseñar, dibujar ni tener experiencia en desarrollo de videojuegos. La actividad se realizará 100% online a través de Discord y tendrá cupos limitados. El objetivo es que quienes participen puedan conocer profesionales, formar equipos y aprender de manera colectiva mientras desarrollan un videojuego desde cero.

Cómo será Women Game Jam 2026

Durante el fin de semana de la Women Game Jam, las personas participantes trabajarán en equipos para crear un videojuego a partir de una temática que se dará a conocer durante la inauguración del evento. Para quienes todavía no tengan grupo, habrá acompañamiento para encontrar integrantes y comenzar a trabajar sobre una idea.

La jornada del 16 de octubre comenzará con una transmisión de bienvenida y la presentación del tema oficial. El 17 estará dedicado principalmente al desarrollo de los proyectos, mientras que el 18 será el momento de terminar los juegos, subirlos a Itch.io y prepararlos para la presentación final.

Además, quienes participen contarán con el apoyo de mentores y madrinas. Los primeros brindarán asistencia frente a problemas técnicos vinculados con los proyectos, mientras que las madrinas ayudarán a formar equipos y resolver dudas durante la experiencia.

En Argentina, la propuesta tendrá una sede completamente virtual organizada por Women in Games Argentina (WIGAr).

La actividad finalizará con un Showcase virtual, donde los equipos podrán presentar sus videojuegos, contar cómo fue el proceso y compartir los principales desafíos y aprendizajes. La transmisión podrá seguirse por los canales de WIGAr en YouTube y Twitch.

Quiénes pueden participar y cómo anotarse

La Women Game Jam 2026 prioriza especialmente la participación de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ, que constituyen el principal foco del evento. Sin embargo, también pueden inscribirse varones cis, ya que la organización señala que las masculinidades positivas son bienvenidas.

Para participar se necesita un dispositivo con conexión a internet, preferentemente una computadora, y una cuenta gratuita de Discord. También es posible utilizar un celular, aunque una computadora resulta más conveniente para desarrollar el videojuego.

Durante la semana previa al evento se realizarán charlas y talleres gratuitos para preparar a las personas participantes.

Las inscripciones se realizan a través de los canales de Women in Games Argentina y requieren tener una cuenta de Discord al momento de completar el formulario. WIGAr organiza la jam en Argentina desde 2019, luego de que la primera edición local fuera impulsada por Rosario Game Devs.

Los videojuegos creados en ediciones anteriores pueden consultarse en la página de Women Game Jam en Itch.io.