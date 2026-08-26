De miles de aspirantes a solo 4: la gran final de Fortnite que promete romper récords en la Gamergy 2026

De miles de jugadores que arrancaron la temporada a solo cuatro arriba del escenario: así llega Fortnite a su instancia más importante dentro de Telcel GAMERGY 2026, en lo que promete ser una de las finales más esperadas del festival.

La final corresponde al primer split de Telcel Challenger Battle Series, el torneo operado por GGTech Entertainment que reúne desde jugadores amateur hasta los más experimentados del país. Para llegar hasta acá, los cuatro clasificados tuvieron que superar dos torneos previos y demostrar su nivel frente a un universo enorme de participantes: la temporada 2025 había reunido a más de 8.000 jugadores de toda la República mexicana, y este año la organización espera superar esa marca con creces.

Cuándo y cómo se juega la final

El enfrentamiento decisivo se disputará el sábado 29 de agosto, de 14:30 a 16:30 horas, en el escenario principal de Telcel GAMERGY. Los cuatro finalistas van a competir presencialmente en el mapa Telcel Royale 3, desarrollado especialmente para Telcel por GGTech Studios, donde las eliminaciones y la posición final de cada partida definen los puntos. El jugador que sume más puntos al cierre de todas las partidas programadas se corona campeón, en un formato pensado para que la estrategia y los reflejos definan todo.

Los premios en juego

Solo en este primer split, la bolsa de premios supera los $53.000 MXN en material tecnológico, repartida en periféricos gamer para mejorar el setup de juego y tarjetas de regalo. Todavía queda un tramo más de la temporada: el segundo split arranca en septiembre, con nuevos juegos y sorpresas que la organización promete revelar más adelante a través de conquerors.gg, la plataforma oficial del torneo.

La final de Fortnite se suma así a una edición de Telcel GAMERGY 2026 que combina esports, gaming, música y entretenimiento del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con entradas disponibles a través de Fever para quienes no quieran perderse ninguna de las competencias.