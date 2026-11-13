Última hora de la caída de Microsoft: cómo funciona hoy 13 de noviembre y qué provocó la falla, según el comunicado de la empresa de tecnología

El jueves 12 por la tarde una falla provocó la caída de Microsoft a nivel mundial. Servicios como Copilot y Outlook dejaron de funcionar, afectando a miles de usuarios en América y Europa. Luego de 12 horas, el servicio volvió y este viernes 13 de noviembre funcionó con total normalidad.

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Desde Microsoft salieron a explicar lo sucedido a través de un comunicado en X (Ex Twitter) y aseguraron que no se trató de un problema relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes. "Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios. Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad con suma seriedad. Estamos observando una recuperación generalizada y estabilidad en todos nuestros servicios", comenzó diciendo el posteo.

Microsoft funciona con normalidad este viernes 13 de noviembre

Ya puntualizando en la falla, explicaron: "Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes. El incidente se originó por un problema durante una actualización previa de la capacidad de la red que se manifestó tras un cambio reciente en la red. Hemos solucionado el problema de fondo y seguimos restableciendo el servicio para los clientes y regiones restantes".

Por último, el comunicado rezó: "Dada la magnitud de la demanda, restablecimos los servicios de forma gradual, validando la estabilidad en cada etapa. Aunque esto llevó más tiempo, ayudó a garantizar un restablecimiento estable. Publicaremos un informe completo del incidente una vez que finalice nuestra revisión".

Qué significa que Microsoft "se cayó"

Que Microsoft se haya caído significa que dejó de funcionar su servicio, que incluye a las aplicaciones Outlook, Teams y Copilot. Sucedió que desde Microsoft 365 utilizan Exchange Online, una infraestructura encargada de gestionar el correo electrónico de la compañía. Fue entonces que la interrupción no se limitó a Outlook, sino que también afectó a Microsoft Teams y Copilot, el asistente de inteligencia artificial integrado en sus productos.

Para volver a la normalidad, desde la empresa llevaron adelante una restauración gradual, con intervenciones sobre la infraestructura para evitar que los cambios destinados a solucionar el inconveniente provocaran nuevas interrupciones. Durante el momento más crítico se reportaron alrededor de 130.000 usuarios afectados. La compañía cuenta con más de 430 millones de usuarios de Microsoft 365.