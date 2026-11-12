Se cayó Outlook: qué pasa con Copilot y qué dijo Microsoft

Una interrupción masiva en los servicios en la nube de Microsoft sorprendió este jueves 12 de noviembre a millones de trabajadores y empresas alrededor del mundo. El epicentro del problema recayó sobre Outlook, el servicio de correo electrónico corporativo y personal, que comenzó a registrar fallas intermitentes de conexión, retrasos en la recepción de mensajes y errores de autenticación a partir de la tarde (hora de Argentina).

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Los reportes iniciales en la plataforma especializada Downdetector escalaron de forma exponencial en cuestión de minutos. Los usuarios no solo experimentaron inconvenientes para acceder a sus bandejas de entrada a través de la web y de las aplicaciones de escritorio, sino que también reportaron limitaciones operativas en Microsoft Teams y en la sincronización de archivos mediante OneDrive. En muchos casos, los accesos arrojaban pantallas de error o se quedaban bloqueados en bucles de carga infinita.

El impacto se hizo sentir con fuerza en el ámbito corporativo y educativo de la región, donde dependencias enteras se vieron impedidas de coordinar reuniones virtuales o enviar comunicaciones formales. A su vez, las redes sociales -principalmente X (ex Twitter)- se llenaron de quejas de usuarios que exigían respuestas ante la parálisis temporal de sus herramientas de trabajo cotidianas.

Ante la magnitud del incidente, la compañía estadounidense emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de soporte (Microsoft 365 Status), donde confirmaron que monitorean de cerca la situación: "Estamos investigando un problema que afecta a los usuarios que intentan acceder a los buzones de Exchange Online y a diversas funciones asociadas a nuestras aplicaciones de productividad". Sin embargo, al cierre de esta edición, la firma aún no había detallado una hora exacta para la restauración total de los servicios.

Este nuevo episodio de inestabilidad tecnológica vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las estructuras digitales centralizadas. La alta dependencia de los entornos corporativos modernos frente a las grandes plataformas en la nube demuestra que cualquier fallo en los servidores principales puede desestabilizar la productividad global en cuestión de minutos. Las empresas afectadas continúan a la espera de un parte oficial definitivo que confirme la normalización definitiva de las herramientas.

Qué pasa con Copilot

Además de los problemas en la recepción y envío de mensajes a través de Exchange Online, los usuarios reportaron intermitencias severas en el funcionamiento de Copilot Chat, el asistente de inteligencia artificial integrado en las aplicaciones ofimáticas de la compañía. En muchos casos, las plataformas arrojaban errores de conexión o tiempos de carga infinitos tanto en sus versiones web como en las aplicaciones de escritorio.