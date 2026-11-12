Se cayó Microsoft: qué pasó y cómo afecta a los usuarios

Una nueva interrupción global volvió a poner en jaque la jornada laboral de millones de personas. Este jueves 12 de noviembre, el ecosistema de servicios en la nube de Microsoft sufrió una caída masiva que afectó principalmente el acceso al correo electrónico Outlook, la plataforma de videollamadas Microsoft Teams y diversas herramientas integradas en Microsoft 365.

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Los primeros inconvenientes comenzaron a registrarse durante la tarde (hora de Argentina) y escalaron rápidamente en todo el continente americano y parte de Europa. Según los datos recopilados por el portal especializado Downdetector, los reportes de fallas se dispararon en cuestión de minutos, superando las 39.000 notificaciones tan solo en Estados Unidos, mientras que en redes sociales como X (ex Twitter) miles de trabajadores y empresas expresaron su malestar ante la imposibilidad de enviar correos, sincronizar archivos o conectarse a reuniones virtuales.

Además de los problemas en la recepción y envío de mensajes a través de Exchange Online, los usuarios reportaron intermitencias severas en el funcionamiento de Copilot Chat, el asistente de inteligencia artificial integrado en las aplicaciones ofimáticas de la compañía. En muchos casos, las plataformas arrojaban errores de conexión o tiempos de carga infinitos tanto en sus versiones web como en las aplicaciones de escritorio.

Ante la magnitud de los reclamos, la gigante tecnológica fundada por Bill Gates reconoció el problema a través de su cuenta oficial de soporte (Microsoft 365 Status). "Estamos investigando un inconveniente que afecta a los usuarios que intentan acceder a los buzones de Exchange Online mediante diversos métodos de conexión y utilizar funciones de Microsoft Teams", comunicaron desde la firma estadounidense, sin precisar aún el origen técnico de la falla ni un horario estimado para la normalización total del servicio.

Este nuevo apagón digital reabre el debate sobre la extrema dependencia de las infraestructuras corporativas, educativas y estatales respecto de un puñado de proveedores tecnológicos globales, donde una falla en los servidores centrales paraliza en segundos la productividad a escala planetaria.