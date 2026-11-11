Cambio clave para gamers en Windows: Xbox rediseñó su app para PC y ahora es hasta un 60 % más rápida

Por ahora, la nueva aplicación de Xbox para PC se encuentra en fase de prueba.

Xbox renovó su aplicación para PC con un diseño más simple y mejoras de rendimiento que prometen acelerar considerablemente la experiencia de uso. Según Microsoft, la nueva versión puede iniciarse hasta un 60% más rápido que la anterior, además de reducir los tiempos de carga de distintas secciones del programa.

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La actualización también incorpora cambios en la navegación de la biblioteca, filtros optimizados y un buscador unificado que permite encontrar juegos, complementos y personas desde un mismo lugar. Sin embargo, por el momento, las novedades están disponibles únicamente para los integrantes del programa Xbox Insider.

Cómo es el nuevo diseño de la aplicación de Xbox para PC

Uno de los principales cambios de esta actualización está en la interfaz. Microsoft apostó por un diseño más limpio y sencillo, con el objetivo de facilitar el acceso a las diferentes funciones de la plataforma.

La biblioteca de juegos recibió mejoras en su navegación, mientras que los filtros y las herramientas para administrar los títulos disponibles fueron optimizados. De esta manera, los usuarios podrán encontrar y organizar sus videojuegos con mayor facilidad.

Otra de las novedades importantes es la incorporación de un buscador unificado, que reúne resultados de juegos, complementos y personas. La herramienta busca simplificar las búsquedas y evitar que los usuarios tengan que recorrer distintas secciones para encontrar lo que necesitan.

Además, Xbox reforzó las características sociales de su aplicación. Ahora, el acceso a los amigos es más directo y permite consultar quiénes están conectados, qué videojuegos están utilizando e iniciar conversaciones mediante un chat desde la interfaz principal.

La nueva versión puede iniciarse hasta un 60% más rápido que la anterior.

El rediseño no quedará limitado a la aplicación de Windows. Según lo informado, también llegará a la versión web de Xbox y a las aplicaciones utilizadas para jugar en la nube desde televisores y cascos de realidad virtual.

Xbox promete una aplicación para PC hasta un 60% más rápida

Más allá de los cambios visuales, Microsoft también trabajó en el rendimiento del programa, uno de los aspectos que había generado críticas entre los usuarios.

De acuerdo con la compañía, la aplicación de Xbox puede iniciarse hasta un 60% más rápido que su versión anterior. También hay mejoras en otros apartados:

Ventanas internas : se muestran hasta un 65% más rápido.

Pantalla de inicio : se carga hasta un 50% más rápido.

Tienda y Game Pass: sus tiempos de carga también se reducen hasta un 50%.

Estas cifras corresponden a los datos publicados por Microsoft y deberán comprobarse con el uso cotidiano.

Por ahora, la nueva aplicación de Xbox para PC se encuentra en fase de prueba y solamente pueden acceder a ella los integrantes de Xbox Insider. El resto de los usuarios deberá esperar a que la compañía extienda la actualización al público general.