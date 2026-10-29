Cuánto cuesta Xbox Game Pass en 2026: la lista completa con todos los precios y planes para México

Xbox Game Pass tiene cuatro planes en México, de 169 a 339 pesos mensuales. El más caro, Ultimate, bajó de precio en abril: pasó de 449 a 339 pesos.

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Elegir plan ya no es solo cuestión de precio: cambia cuántos juegos incluye, si los estrenos llegan el primer día y cuánto podés jugar en la nube. Entre el más barato y el más completo hay 170 pesos de diferencia al mes, y no todos los perfiles la aprovechan.

Cuánto cuesta cada plan de Game Pass

Los precios mensuales en México son estos: Essential, 169 pesos; PC Game Pass, 209 pesos; Premium, 219 pesos; y Ultimate, 339 pesos. Todos los valores son en pesos mexicanos y el rango va de 169 a 339 pesos.

Ultimate es el que cambió. En abril de 2026 bajó de 449 a 339 pesos, 110 pesos menos, un recorte de casi 25%. Al año, ese plan suma 4.068 pesos.

Qué incluye cada plan

Essential es la entrada: más de 50 juegos, multijugador en línea para consola y hasta cinco horas mensuales de juego en la nube. Premium amplía el catálogo a más de 200 títulos, con hasta 10 horas de nube y lanzamientos de Xbox que llegan dentro de los 12 meses posteriores a su estreno.

PC Game Pass es para quien juega en computadora: más de 300 juegos, EA Play y algunos lanzamientos desde el primer día. Ultimate suma más de 400 juegos, estrenos desde su lanzamiento, EA Play, Ubisoft+ Classics, Club de Fortnite y hasta 15 horas de nube al mes.

Cuál conviene según cómo juegues

Si jugás en consola y no necesitás los estrenos, Premium (219 pesos) tiene el mejor equilibrio entre catálogo y precio. En computadora, PC Game Pass (209 pesos) cuesta menos que Premium y trae más juegos y algunos estrenos del primer día.

Ultimate se justifica si querés todos los catálogos y los estrenos en consola. Un cambio a tener en cuenta: los próximos Call of Duty dejarán de llegar el día uno a Ultimate y a PC Game Pass, y se sumarán al catálogo aproximadamente un año después. El catálogo completo se puede filtrar por plan, consola, PC y género en el sitio oficial de Xbox.