ASUS lanzó en México la ROG Xbox Ally X20: especificaciones, precio y el combo con lentes AR

ASUS lanzó en México la ROG Xbox Ally X20, una edición limitada con precio de 26.999 pesos mexicanos y un combo de 49.999 que suma lentes de realidad aumentada. La consola portátil de ASUS y Xbox estrena edición X20, y la pregunta es qué se paga por qué: entre la consola sola y el combo hay 23.000 pesos mexicanos de diferencia, que cubren los lentes AR, una carcasa y un estuche.

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Precio y dónde comprar la ROG Xbox Ally X20

La consola sola cuesta 26.999 pesos mexicanos y se vende en la tienda en línea de ASUS México y en distribuidores seleccionados. ASUS la describe como una edición limitada. El combo sale 49.999 pesos mexicanos e incluye los lentes AR, una carcasa protectora dbrand Killswitch y un estuche Pelican personalizado.

Especificaciones y novedades de la consola

Funciona con el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y tiene una pantalla ROG Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas, compatible con frecuencia de actualización variable (VRR). Los joysticks usan sensores magnéticos TMR para reducir el stick drift, la cruceta cambia entre 4 y 8 direcciones y los gatillos tienen retroalimentación háptica, además de agarres recubiertos de goma.

La refrigeración usa tres vías de circulación de aire: según ASUS, los ventiladores mejoran el flujo un 20% y las aletas del disipador suman 11% de superficie. El software Armoury Crate Special Edition agrega perfiles de rendimiento por juego, opciones de Aura Sync y un modo de viaje que limita la carga a 65 W con el modo avión activado.

El combo con lentes AR

El paquete trae los ROG XREAL R1 Edition 20, unos lentes con paneles Micro-OLED de 240 Hz que proyectan una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas a cuatro metros. Tienen seguimiento de movimiento de 3 grados de libertad (3DoF).

La propuesta es jugar sin depender de un monitor o un televisor, y ahí está el argumento para pagar los 23.000 pesos mexicanos de más: el combo vende un lugar para jugar, no solo una consola.