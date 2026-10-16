Golpe a PlayStation: Xbox analiza hacer exclusivos a 'Fallout', 'Minecraft' y todos sus juegos

Microsoft estaría evaluando un cambio importante en su estrategia de videojuegos: volver a lanzar sus principales franquicias como exclusivos de Xbox, con la excepción de Call of Duty. Una encuesta de Xbox Research plantea la posibilidad de que futuros títulos de sagas como Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Diablo y Minecraft dejen de llegar a las consolas de PlayStation y Nintendo.

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La consulta busca conocer cómo reaccionarían los jugadores ante este escenario y si estarían dispuestos a comprar una consola Xbox para acceder a esos títulos. Sin embargo, por ahora no hay ningún anuncio oficial que confirme un cambio de estrategia. La propuesta forma parte de una encuesta de mercado y no implica que Microsoft haya tomado una decisión definitiva.

Qué juegos podrían convertirse en exclusivos de Xbox

La encuesta contempla que los próximos lanzamientos de Xbox Game Studios sean exclusivos de las consolas de Microsoft, salvo Call of Duty. Entre las franquicias mencionadas aparecen algunas de las más reconocidas del catálogo de la compañía, como Fallout, The Elder Scrolls, DOOM y Diablo.

También figura PHYSINT, el próximo videojuego de espionaje de Hideo Kojima, cuyos derechos de publicación quedaron en manos de Xbox después de que Sony cancelara el acuerdo con el desarrollador japonés.

Uno de los casos más llamativos es Minecraft, una franquicia con una presencia importante en las consolas de Sony y Nintendo. De acuerdo con el escenario planteado en la encuesta, las versiones que ya están disponibles seguirían funcionando, pero sus usuarios podrían quedarse sin recibir nuevos contenidos.

Los usuarios de Minecraft en Sony o Nintendo podrían quedarse sin recibir nuevos contenidos.

La propuesta también contempla que los videojuegos existentes dejen de estar disponibles para la compra en las plataformas competidoras, aunque quienes ya los hayan adquirido conservarían el acceso a sus títulos.

¿Qué pasaría con los juegos de Xbox en PC?

La encuesta aclara que un eventual regreso a la exclusividad de consolas no modificaría la disponibilidad de estos videojuegos en PC. De esta manera, los jugadores de computadora seguirían teniendo acceso a los futuros lanzamientos contemplados en el escenario hipotético.

Esta posibilidad coincide con el enfoque de Project Helix, la próxima consola de Microsoft, que tendrá compatibilidad con juegos de ordenador.

Microsoft todavía no confirmó cambios

En los últimos años, Xbox avanzó hacia una estrategia multiplataforma que llevó franquicias históricamente asociadas con sus consolas, como Halo y Gears of War, a PlayStation 5.

Sin embargo, la conducción de Asha Sharma busca recuperar la identidad de Xbox y reforzar el atractivo de sus consolas. La posibilidad de volver a priorizar los exclusivos podría formar parte de esa estrategia, aunque todavía no hay certezas.

Por ahora, la encuesta no confirma que Fallout, Minecraft o las demás franquicias vayan a abandonar PlayStation y Nintendo. El futuro de estos lanzamientos dependerá de las decisiones que Microsoft tome en los próximos meses.