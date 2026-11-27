Goblins' Healer, del estudio Error 404 Game Studios, es un videojuego de aventura y fantasía en realidad virtual para una sola persona, y su demo ya está disponible en Steam VR y en Meta Quest. El jugador no es el héroe que pega: es el sanador que mantiene con vida a un equipo de goblins.

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La idea invierte el rol clásico de la fantasía en VR. En lugar de blandir una espada, el protagonista usa las manos para curar, revivir y dar apoyo, mientras un grupo de goblins imprudentes hace lo que quiere. El desafío está en ordenar el caos, no en causarlo.

Un sanador al mando de un equipo caótico

El jugador usa sus manos en realidad virtual para curar y revivir a los goblins con magia sagrada, lanzar hechizos de apoyo y usar pociones y artefactos poderosos que pueden cambiar el rumbo de un combate.

Los goblins no piensan antes de actuar, así que hay que dirigirlos. El jugador elige objetivos, mueve a los personajes a un lugar seguro y desata las habilidades especiales de cada integrante. Los combates del valle son letales y el equipo depende de ese control.

Cinco zonas y una taberna

El objetivo es volver a casa a través del Valle Olvidado, que se recorre en cinco zonas distintas con enemigos peligrosos, mazmorras y secretos por descubrir. Para eso, el jugador arma su equipo con tres clases: Guerrero, Arquero y Chamán, cada una con fortalezas, debilidades y habilidades propias.

Entre expedición y expedición aparece la Taberna de Blingo, un refugio donde se mejoran los goblins, se consiguen pociones útiles, se mejora el equipo y hasta se les pueden poner sombreros bien ridículos antes de volver al peligro.

Qué incluye la demo

La demo de Goblins' Healer está en Steam VR y en Meta Quest, e incluye la primera hora de la aventura. Permite completar el tutorial, aprender las mecánicas básicas y conocer a los compañeros goblins en la Taberna de Blingo.

También incluye un combate contra un jefe de los primeros del juego, para tener una idea de los peligros que esperan fuera de la taberna. Es una forma de probar el sistema de curación y de dirección del equipo en una sesión corta.