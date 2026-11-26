PlayStation Plus cierra el año con Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker. Los suscriptores podrán reclamarlos desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero.

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La selección de diciembre mezcla tres géneros que casi no se tocan: skate arcade, peleas con personalización y terror de supervivencia. Esa variedad cierra el año de la suscripción, y deja un dato práctico: hay hasta el 4 de enero para agregarlos a la biblioteca, mientras sigue abierta la ventana para los juegos de noviembre.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4, el regreso del skate

Es la edición Cross-Gen, disponible en PS5 y PS4. PlayStation la presenta como la vuelta de la franquicia con más skaters, nuevos parques y trucos nuevos, además de escenarios clásicos de Pro Skater 3 y Pro Skater 4 recreados con fidelidad.

Los objetivos están simplificados y las sesiones mantienen el formato de 2 minutos. Los modos Crear skater y Crear pista se expandieron e incluyen por primera vez la posibilidad de crear objetivos personalizados para compartir con amigos.

Dragon Ball Xenoverse 2 y su multijugador

Dragon Ball Xenoverse 2 llega en PS5 y PS4. El jugador crea su propio personaje, explora Conton City y se une a figuras icónicas de la serie como maestro que entrena a otros guerreros para enfrentar enemigos formidables. El juego suma modos multijugador online: se puede pelear contra otros jugadores de todo el mundo o participar en combates de ataque, en los que se enfrentan enemigos gigantes junto con otros usuarios.

Amnesia y la última chance de noviembre

Amnesia: The Bunker, disponible en PS4, es un juego de terror en primera persona de los creadores de Soma y Amnesia. El jugador es el soldado francés Henri Clément, abandonado en un búnker de la Primera Guerra Mundial con un revólver con una sola bala, una linterna de dinamo ruidosa y suministros escasos para recolectar y fabricar.

La aleatorización y el comportamiento impredecible hacen que ninguna partida sea igual. Quienes todavía no sumaron los juegos de noviembre, Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2, tienen hasta el lunes 30.