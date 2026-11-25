La figura interactiva del huevo de Yoshi de Super Mario Galaxy: La Película está en oferta en Mercado Libre México a 1.424 pesos mexicanos, frente a un precio original de 1.999 pesos mexicanos.

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El juguete llega con la película como gancho para las compras navideñas y con un descuento que ronda el 29%, según el precio original. El dato clave es que la rebaja supera los 500 pesos mexicanos, una cifra que pesa en un regalo de temporada.

Cuánto cuesta y cuánto bajó

El precio de venta en Mercado Libre es de 1.424 pesos mexicanos, contra los 1.999 pesos mexicanos del precio original. La diferencia es de 575 pesos mexicanos, aproximadamente un 29% menos.

Es el valor vigente al día de la publicación de la oferta, y la tienda puede modificarlo sin aviso. Por eso conviene revisar el precio final antes de pagar.

Qué hace el huevo de Yoshi

La figura se llama "¡Yoshi sale del cascarón!" y es una versión interactiva con sonidos. El personaje puede eclosionar de un huevo, emite sonidos y tiene ojos que se iluminan.

Esa mezcla de movimiento, luz y audio la acerca más a un juguete animatrónico que a una figura de colección estática. Eso la vuelve una opción de regalo para chicos y también para fans de la película que quieran sumar una pieza distinta a su colección, con un efecto sorpresa que una figura fija no ofrece.

Envío y lo que hay que saber

En esta compra, el envío es gratuito para todos los usuarios y, según el código postal de entrega, puede llegar al día siguiente. Para una compra de temporada, ese plazo cuenta tanto como el descuento. Quien busque tenerla antes de las fiestas debería ingresar su código postal y mirar la fecha estimada. Un detalle práctico antes de comprar: la figura funciona con baterías AAA.