Fujifilm presentó en México siete equipos de su línea instax con una idea de fondo: que las fotos que viven en el celular tengan una segunda vida en papel. Van desde impresoras portátiles hasta cámaras que graban video y lo convierten en una foto impresa.

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La apuesta es retro en la estética, pero se apoya en lo digital: los equipos se conectan con el celular para imprimir, mezclar y editar. Los precios van de 449 a 8.999 pesos mexicanos, de una cámara analógica a una híbrida de gama alta.

Las impresoras y el complemento digital

La instax Link WIDE 2 es una impresora portátil con Bluetooth que cuesta 4.299 pesos mexicanos y suma la función Photo Mixer, que combina varias fotos. La mini Link+ también imprime desde dispositivos móviles.

La instax Pal 2 es el complemento digital: una cámara compacta de hasta 10 MP que arma secuencias de diez fotos para crear animaciones, y cuesta 3.999 pesos mexicanos. No imprime por sí sola: lo hace a través de las impresoras instax Link y de las cámaras híbridas Evo.

Las híbridas que graban video

La instax mini Evo Cinema graba videos de hasta 15 segundos y permite elegir un fotograma para imprimirlo en película instantánea. Cuesta 8.999 pesos mexicanos. Su diseño se inspira en una cámara cinematográfica de Fujifilm de 1965 y ofrece diez estilos visuales que simulan distintas épocas.

La instax mini Evo 2 llegará en febrero de 2027 y cuesta 5.999 pesos mexicanos. Tiene sensor de 13 MP, pantalla táctil de 4,5 pulgadas, WiFi y Bluetooth.

Las instantáneas y las analógicas

La instax mini 13 es la más sencilla: trae temporizador de 2 y 10 segundos para fotos grupales y una correa que sirve de soporte para ajustar el ángulo. Viene en cinco colores y cuesta 2.399 pesos mexicanos.

Para quien prefiere lo analógico, están las QuickSnap. La Active, con carcasa resistente a caídas y al agua, cuesta 499 pesos mexicanos, y la Black & White, con película monocromática, 449 pesos mexicanos. Ambas requieren revelado posterior, a diferencia de las instax. La instax mini 13 es la instantánea más accesible de la línea, a 2.399 pesos mexicanos.