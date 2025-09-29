TikTok tiene nuevo dueño en Estados Unidos: quién controlará la app

Un grupo de inversores se quedó con el 45% de la participación de la empresa.

Donald Trump confirmó que TikTok seguirá funcionando en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping para transferir el control de la app a un grupo de inversionistas locales. La operación pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la red social, que en ese país reúne a unos 180 millones de usuarios. El mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva que habilita la transferencia, despejando las acusaciones de espionaje que pesaban sobre la plataforma.

El consorcio que asumirá el control incluye a nombres fuertes del sector tecnológico y empresarial. Según trascendió, Larry Ellison, cofundador de Oracle, Michael Dell, CEO de Dell, y Rupert Murdoch, fundador del conglomerado detrás de The Washington Post, forman parte del acuerdo. Aunque la lista completa de accionistas no se difundió oficialmente, se espera que el gobierno estadounidense tenga participación directa en la nueva estructura de la compañía.

¿Quiénes manejarán TikTok en Estados Unidos?

De acuerdo a CNBC, Oracle, Silver Lake y MGX integrarán el núcleo de inversores con el 45% de la participación. ByteDance, la actual propietaria de TikTok, retendrá un 19,9%, mientras que el resto quedará en manos de antiguos socios de la empresa china. La nueva firma estaría valuada en unos 14.000 millones de dólares, según indicó el vicepresidente JD Vance, quien además remarcó que el objetivo es evitar que gobiernos extranjeros utilicen la plataforma como herramienta de propaganda.

El anuncio se produce en la antesala de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para octubre, donde Trump y Xi Jinping volverán a encontrarse en persona. El presidente norteamericano aseguró que el acuerdo representa “una victoria para la seguridad nacional y para los usuarios”.

Donald Trump confirmó que TikTok seguirá funcionando en Estados Unidos.

El final de una disputa

La decisión marca el cierre de un largo conflicto político y comercial entre Washington y Pekín en torno al rol de TikTok. Durante la gestión de Joe Biden, la aplicación había llegado a estar bloqueada, aunque la medida se revirtió con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pese a esa reapertura, la administración republicana mantuvo firme la exigencia de que el control quedara en manos estadounidenses.

Con este acuerdo, TikTok podrá seguir operando sin restricciones en Estados Unidos, bajo la supervisión de un conglomerado local que promete garantizar estabilidad, continuidad y mayor transparencia en el manejo de datos.