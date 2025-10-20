Instagram muestra más contenido cercano a TCA a adolescentes vulnerables, según estudio

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración que muestra a adolescentes posando para una foto mientras sostienen smartphones delante de un logo de Instagram

ters) -Investigadores de Meta descubrieron que los adolescentes que afirman que Instagram les hace sentirse mal con su cuerpo de forma habitual veían significativamente más "contenido adyacente a los trastornos alimentarios" (conocidos en la jerga médica como TCA) que los que no lo hacían, según un documento interno al que tuvo acceso Reuters.

Las publicaciones mostradas a esos usuarios presentaban una "exhibición prominente" de pecho, nalgas o muslos, "juicios explícitos" sobre tipos de cuerpo y "contenido relacionado con desórdenes alimentarios y/o imagen corporal negativa".

Aunque este tipo de material no está prohibido en Instagram, los investigadores señalaron que padres, adolescentes y expertos externos han dicho a Meta que creen que es potencialmente perjudicial para los usuarios jóvenes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Meta encuestó a 1.149 adolescentes durante el curso académico 2023-2024 sobre si se sentían mal con sus cuerpos después de usar Instagram y con qué frecuencia. A continuación, muestrearon manualmente el contenido que esos usuarios vieron en la plataforma durante un periodo de tres meses.

El estudio mostró que para los 223 adolescentes que a menudo se sentían mal con su cuerpo después de ver Instagram, el "contenido adyacente a los trastornos alimentarios" representaba el 10,5% de lo que veían en la plataforma. Entre los demás adolescentes del estudio, ese tipo de contenido representaba solo el 3,3% de lo que veían.

"Los adolescentes que informaron de insatisfacción corporal frecuente después de ver publicaciones en Instagram (...) vieron unas tres veces más contenido centrado en el cuerpo/adyacente a TCA que otros adolescentes", escribieron los autores, según un resumen de la investigación al que Reuters tuvo acceso en exclusiva.

Además de ver más contenidos relacionados con los trastornos alimentarios, los investigadores descubrieron que los adolescentes que declaraban tener sentimientos más negativos sobre sí mismos veían más contenidos provocativos en general, contenidos que Meta clasifica como "temas maduros", "comportamiento arriesgado", "daño y crueldad" y "sufrimiento". En conjunto, estos contenidos representaron el 27% de lo que estos adolescentes vieron en la plataforma, frente al 13,6% de sus compañeros que no habían declarado tales sentimientos negativos.

LOS INVESTIGADORES DE META EXPRESARON SU PREOCUPACIÓN

Los investigadores subrayaron que sus hallazgos no demostraban que Instagram estuviera haciendo que los usuarios se sintieran peor con su cuerpo. "No es posible establecer la dirección causal de estos hallazgos", escribieron, destacando la posibilidad de que los adolescentes que se sentían mal consigo mismos pudieran estar buscando activamente ese material.

El estudio sobre Instagram, una réplica redactada de la que se publica aquí y de la que no se ha informado anteriormente, demostró que Instagram exponía a los adolescentes que "afirman experimentar con frecuencia insatisfacción corporal" a altas dosis de contenidos que los propios asesores de Meta "han expresado su apoyo a limitar", decía el escrito.

En un comunicado, el portavoz de Meta Andy Stone dijo que el documento revisado por Reuters demuestra el compromiso de Meta para comprender y mejorar sus productos.

"Esta investigación es una prueba más de que seguimos comprometidos con la comprensión de las experiencias de los jóvenes y el uso de esos conocimientos para construir plataformas más seguras y de mayor apoyo para los adolescentes", dijo Stone, señalando el reciente anuncio de la compañía de que trataría de mostrar a los menores contenido en consonancia con las normas aplicadas a las películas PG-13.

En el estudio, Meta afirma que sus actuales herramientas de filtrado —diseñadas para detectar infracciones de las normas de la plataforma— fueron incapaces de detectar el 98,5% de los contenidos "sensibles" que, según la empresa, podrían no ser apropiados para los adolescentes.

El hallazgo "no es necesariamente sorprendente", según los investigadores, porque Meta acababa de empezar a trabajar en la construcción de un algoritmo para detectar el contenido potencialmente dañino que estaban examinando.

"ASOCIACIÓN" ENTRE EL CONTENIDO Y "SENTIRSE PEOR CON EL CUERPO"

La investigación se llevó a cabo como parte de los esfuerzos de Meta para comprender las interacciones entre los usuarios y sus propios productos, que se basan en algoritmos para determinar qué contenido mostrar a los usuarios.

En Estados Unidos, la empresa se ha enfrentado a investigaciones estatales y federales sobre los efectos de Instagram en los niños, así como a demandas civiles de distritos escolares que alegan un diseño de producto perjudicial y una comercialización engañosa de sus plataformas que las presenta como seguras para los adolescentes.

En esas demandas se citaban investigaciones internas de Meta filtradas en el pasado, en las que los investigadores expresaban su convencimiento de que las recomendaciones de contenidos de la plataforma podían ser perjudiciales para los jóvenes con problemas de imagen corporal.

Desde julio de este año, según Stone, la empresa ha reducido a la mitad la cantidad de contenidos restringidos por edad que se muestran a los usuarios adolescentes de Instagram.

Con información de Reuters