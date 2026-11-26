Se puede programar y también eliminar el mensaje programado directamente desde la app.

WhatsApp incorporó una función que permite programar el envío de mensajes, fotos y videos con hasta 14 días de anticipación. La herramienta comenzó a desplegarse a nivel mundial el 25 de noviembre y también ofrece la posibilidad de cancelar los envíos antes de que lleguen a sus destinatarios.

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La nueva característica permite preparar comunicaciones para que se envíen automáticamente en una fecha y un horario determinados, tanto en conversaciones individuales como en grupos. Sin embargo, si el usuario cambia de opinión, comete un error o necesita modificar la información, puede eliminar el mensaje programado directamente desde la aplicación.

La distribución de esta función es gradual, por lo que su disponibilidad depende de la cuenta, el dispositivo y la versión de WhatsApp instalada. La herramienta había comenzado a probarse en las versiones de desarrollo de Android el 12 de octubre y llegó a iOS el 22 de octubre.

Cómo funcionan los mensajes programados de WhatsApp

Para programar un envío, hay que ingresar a una conversación individual o grupal, redactar el texto o seleccionar el archivo que se quiere compartir y mantener presionado el botón de enviar.

En ese momento, WhatsApp muestra una opción para establecer la fecha y la hora de entrega. El usuario puede elegir un plazo que va desde los 10 minutos hasta los 14 días de anticipación.

La función no está limitada a los mensajes escritos: también permite programar fotografías y videos. El destinatario recibirá el contenido como cualquier otro mensaje, sin indicaciones de que fue preparado previamente.

Además, WhatsApp confirmó que el envío se concretará incluso si el teléfono de quien lo programó está apagado, no tiene conexión a Internet o se quedó sin batería. Estos mensajes también mantienen el cifrado de extremo a extremo.

Cómo eliminar un mensaje programado en WhatsApp

La aplicación permite consultar todos los envíos pendientes desde una pantalla específica, a la que se accede mediante un aviso dentro de la conversación correspondiente.

El usuario puede elegir un plazo que va desde los 10 minutos hasta los 14 días de anticipación.

Para cancelar un mensaje antes de que se envíe automáticamente, hay que seguir estos pasos:

Abrir el chat donde aparece el aviso "Programaste un mensaje". Tocar esa notificación para ingresar a la pantalla de mensajes programados. Buscar el mensaje que se quiere cancelar. Tocar el mensaje para seleccionarlo. Presionar el ícono del tacho de basura. Confirmar la eliminación, si WhatsApp lo solicita. Comprobar que el mensaje haya desaparecido de la lista de pendientes.

Una vez completado el procedimiento, el contenido dejará de estar programado y no llegará al destinatario.

Es importante tener en cuenta que la eliminación solamente puede realizarse antes del horario establecido para el envío. Si ese momento ya pasó, el mensaje se habrá enviado automáticamente y no podrá recuperarse desde la pantalla de programaciones.

De esta manera, WhatsApp suma una herramienta para organizar las comunicaciones y, al mismo tiempo, ofrece una alternativa para corregir errores o cancelar mensajes que ya no corresponde enviar.