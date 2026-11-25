Cerrar una sesión vinculada no elimina los chats ni archivos enviados.

WhatsApp permite cerrar a distancia las sesiones que quedaron abiertas en computadoras ajenas, sin necesidad de volver a esos equipos ni perder conversaciones, fotos o documentos. La función está disponible desde la sección Dispositivos vinculados, tanto en teléfonos Android como en iPhone, y permite revisar qué aparatos tienen acceso a una cuenta.

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La herramienta resulta especialmente útil para quienes utilizaron WhatsApp Web en una computadora del trabajo, un cibercafé o la casa de un familiar y se olvidaron de cerrar sesión. Desde el celular es posible identificar esos equipos y desconectarlos en pocos segundos, una medida importante para evitar que otras personas puedan acceder a los mensajes y archivos personales.

Cómo cerrar una sesión de WhatsApp Web desde el celular

La aplicación permite vincular hasta cuatro dispositivos adicionales al teléfono principal. En esa lista aparecen los navegadores que utilizan WhatsApp Web, las aplicaciones de escritorio para Windows y Mac, tablets Android y otros teléfonos.

Cada dispositivo funciona de manera independiente. Esto significa que una computadora puede permanecer conectada incluso cuando el celular principal está apagado o no tiene conexión a internet. Para revisar las sesiones activas y cerrar aquellas que ya no se utilizan, hay que seguir estos pasos.

En Android

Abrir WhatsApp en el teléfono. Tocar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción Dispositivos vinculados. Revisar la lista de computadoras y navegadores conectados. Elegir el dispositivo que se desea desconectar. Presionar Cerrar sesión y confirmar si la aplicación lo solicita.

WhatsApp permite cerrar a distancia las sesiones que quedaron abiertas en computadoras ajenas.

En iPhone

Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes, en la parte inferior de la pantalla, o tocar la foto de perfil. Ingresar en Dispositivos vinculados. Seleccionar la computadora o el navegador que se quiere desconectar. Elegir Cerrar sesión y confirmar la operación.

No es necesario desconectar todos los dispositivos. El usuario puede elegir únicamente aquellos que no reconoce o que ya no utiliza. Además, cerrar una sesión vinculada no elimina los chats, las fotografías ni los documentos almacenados en el teléfono principal.

Cómo evitar que WhatsApp Web quede abierto en otras computadoras

WhatsApp desconecta automáticamente los dispositivos vinculados después de 30 días de inactividad. Sin embargo, hasta que se cumpla ese plazo, una sesión olvidada puede continuar activa.

Para evitar este problema, cuando se utiliza una computadora pública o compartida conviene desmarcar la casilla "Mantener sesión iniciada en este navegador" antes de escanear el código QR. De esta manera, la sesión se cierra al terminar de utilizar el navegador.

También es importante recordar que cerrar una pestaña o el navegador no siempre desconecta la cuenta. Si todavía se está frente a la computadora, hay que ingresar en los ajustes de WhatsApp Web o de la aplicación de escritorio y seleccionar Cerrar sesión.

Por último, la plataforma recomienda activar las notificaciones para detectar dispositivos desconocidos y vincular nuevos equipos únicamente mediante sus canales oficiales. Así, los usuarios pueden controlar mejor quién tiene acceso a su cuenta y reducir los riesgos de privacidad.