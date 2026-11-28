Open Gate aprovecha la totalidad del sensor de la cámara, generalmente en formato 4:3.

Crear contenido para varias redes sociales puede convertirse en un desafío para quienes utilizan el celular como principal herramienta de grabación. Mientras que YouTube prioriza los videos horizontales, Instagram y TikTok utilizan principalmente el formato vertical. Sin embargo, una tecnología llamada Open Gate permite resolver este problema con una sola grabación.

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La herramienta, heredada de las cámaras cinematográficas, registra una imagen más amplia y conserva información que normalmente se pierde durante la captura convencional. De esta manera, los usuarios pueden obtener distintas versiones de un mismo video sin necesidad de repetir la filmación.

Qué es Open Gate y cómo funciona en los celulares

A diferencia de los modos tradicionales, que recortan la imagen para adaptarla a una proporción determinada, Open Gate aprovecha la totalidad del sensor de la cámara, generalmente en formato 4:3.

Esto permite conservar más píxeles y disponer de un cuadro amplio para realizar modificaciones durante la edición. Así, un mismo archivo puede transformarse en un video horizontal para YouTube o en uno vertical para Instagram y TikTok.

Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, explicó que esta tecnología ofrece mayor flexibilidad después de grabar. Entre los dispositivos que incorporan esta herramienta se encuentra el OPPO Find X10.

Cómo grabar un video para YouTube e Instagram desde el celular

Para aprovechar esta función no es necesario descargar aplicaciones desconocidas ni utilizar programas externos. El procedimiento comienza desde la cámara del teléfono.

Estos son los pasos para utilizar Open Gate:

Abrir la aplicación de cámara del celular. Ingresar en los ajustes avanzados de video o en el modo profesional. Activar la función Open Gate y seleccionar el formato 4:3. Ubicar al sujeto principal en el centro de la pantalla, dejando espacio adicional arriba y abajo para facilitar los recortes posteriores. Comenzar la grabación y registrar el contenido normalmente. Abrir el editor nativo del teléfono o el programa de montaje habitual. Exportar dos versiones del archivo original: una en formato 16:9 para YouTube y otra en 9:16 para Instagram o TikTok.

De esta manera, es posible adaptar el encuadre a cada plataforma sin recurrir a ampliaciones digitales que deterioren la nitidez.

Crear contenido para varias redes sociales puede convertirse en un desafío para quienes utilizan el celular.

La inteligencia artificial también facilita la edición de videos

Además de las posibilidades que ofrece Open Gate, los celulares modernos incorporan herramientas de inteligencia artificial (IA) que simplifican el trabajo de edición.

Estos sistemas pueden estabilizar movimientos, equilibrar el rango dinámico y mejorar la imagen directamente desde el dispositivo, sin necesidad de trasladar los archivos a una computadora. También existen tecnologías destinadas a mejorar la reproducción de colores y tonos de piel cuando se graba bajo iluminación artificial.

En conjunto, estas funciones permiten que la producción de contenido para distintas plataformas sea más sencilla y accesible, incluso para quienes no cuentan con equipos profesionales de grabación.