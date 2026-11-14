“Creo que estamos ante, por lo menos, un espasmo, un primer gesto de cansancio, de hartazgo de parte de una sociedad que no se siente plenamente cómoda con los principios básicos que estipula este modelo", explica Tomás Magliocca, periodista rosarino y autor de “Los nuevos ídolos en los templos del cartón digital” sobre esta era. Sobre eso escribió el papa León XIV en su visita a Argentina: “Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. Su palabra, enfocada en la preocupación por un escenario contemporáneo de capitalismo digital e individualismo extremo, invita a reflexionar sobre cómo las plataformas digitales modificaron las formas de vincularnos, la manera en que las personas construyen pertenencia, cómo se eligen hoy los referentes, y las cosas que estamos dispuestos a hacer para ganar visibilidad, captar la atención de los demás, ser reconocidos, queridos o admirados.

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El Capitalismo digital y el fin de los grandes relatos

La construcción de los ídolos y los mecanismos de producción de legitimidad cambiaron rotundamente a partir de la llegada de internet y luego con las redes sociales. Así como durante la mayor parte del siglo XX la admiración solía asociarse a trayectorias artísticas, deportivas, políticas o intelectuales, hoy la visibilidad parece ser producto de una combinación de factores más inmediatos, líquidos, superficiales y la exposición de determinadas formas de vida consideradas deseables.

Tomás Magliocca, periodista rosarino y autor de “Los nuevos ídolos en los templos del cartón digital”, coincide con la observación del Papa y señala que el tuit identifica un síntoma de ésta época, atravesada por el fenómeno de las redes sociales, la hipermediatización, la hiperconectividad y la comunicación global, en la escasez de los grandes relatos, la imposibilidad de generar historias de epicidad, “con ese signo de fe y esperanza, de humanidad que se tenía en otras épocas o en otros tiempos”.

Por el contrario, en el mundo actual una persona puede convertirse en una referencia pública sin haber construido previamente una trayectoria profesional, una carrera artística, o un sustento institucional que lo certifique. “Ante el hackeo de la construcción de historias aparecen otras maneras de construir y desmontar ídolos, heroísmos, liderazgos – explica el escritor- que tienen que ver con nuevas configuraciones de monopolio de influencias, ya no con lo profesional, con lo digno, con lo que necesariamente tiene alguna gesta heroica, sino con la validación a través de una pantalla”. Tener una cámara en el teléfono para mostrarse, crear una comunidad de seguidores propia y activa, y tener la capacidad de actuar para intervenir en las conversaciones públicas pareciera ser suficiente si el objetivo es alcanzar una posición de influencia.

Pero dicha transformación, además de las nuevas tecnologías y dispositivos, es producto de cambios sociales, culturales y económicos más profundos. En ese nuevo ecosistema la atención funciona como el recurso comercial más importante y la popularidad como una forma de capital simbólico con más peso aún que un título universitario o un CV cargado de experiencia laborales y profesionales: “lo que hace mella es justamente un discurso que le sea funcional a la utilidad, a este universo de lo efímero, lo instantáneo. Entonces, de repente en la sociedad del espectáculo, ser heroico o trascendente, es tener plata, éxito y saber manipular muy bien el escenario de la imagen”.

Producto de décadas de crisis institucionales y desconfianza en agentes históricamente ordenadores, como la comunidad, la familia, el Estado, la Iglesia, las religiones, o la justicia, se disputa el sentido de las cosas y aparecen las redes sociales como espacio institucional de validación de nuestros comportamientos y nuestras maneras de pensar, sobre todo en las nuevas generaciones: “aparecen otros paladines, otros profetas, nuevos perfiles que apuntan a una popularidad que maneja el monopolio de las apariencias y del dinero, con una meta totalmente utilitaria que gana terreno”.

La fabricación del éxito y el dinero como autoridad moral

Uno de los rasgos centrales de las nuevas idolatrías y discursos hegemónicos es que el éxito social y económico dejó de presentarse únicamente como una consecuencia del trabajo, de la constancia, del mérito o de una trayectoria, y pasó a funcionar como una prueba de valor personal. La riqueza, el consumo, la pertenencia, y la exhibición de determinados objetos se convierten en signos visibles de una supuesta superioridad individual, que al mismo tiempo legitiman la posición de autoridad. Autos, relojes, viajes, propiedades, ropa y experiencias exclusivas forman parte de una escenografía que promete mostrar que una persona logró llegar y descifrar las reglas del mundo.

La apariencia física constituye otro de los territorios vertebrales de esta nueva idolatría. El cuerpo se convirtió en una superficie de exhibición, comparación y optimización permanente. Las plataformas premian, multiplican y viralizan imágenes de vidas aparentemente perfectas y establecen parámetros de belleza que se presentan como elecciones individuales, aunque respondan a modelos comerciales y culturales muy definidos. La fama o popularidad, mientras tanto, funciona como medida cuantificable de reconocimiento a partir de seguidores, reproducciones, comentarios y reacciones.

En las redes sociales, esa representación suele combinarse con discursos de superación personal, educación financiera, espiritualidad, fitness y emprendimientos, narrativas en las que el éxito aparece como una conquista individual, y un objetivo posible para cualquiera que tenga la suficiente voluntad, disciplina, compromiso, voluntad y capacidad de adaptación. “Es la permanente oferta instantánea, a solo un clic, de ser un montón de cosas, siempre consecuentes con lo artificial, lo económico, es decir, lo exitoso”, analiza el periodista. El esfuerzo, o la idea de la meritocracia, es el punto clave de la eficacia narrativa: se exhiben las dificultades superadas para legitimar el resultado y, al mismo tiempo, vender la fórmula que supuestamente permitió alcanzarlo.

Las desigualdades estructurales, las condiciones materiales de partida y las redes de privilegio quedan desplazadas del relato. Si alguien triunfa, es porque hizo lo necesario, y si fracasa, la responsabilidad también parece ser exclusivamente suya. Como explica el filósofo Byung-Chul Han dicha lógica es propia de una sociedad del rendimiento en la que el sujeto ya no se percibe solamente como alguien sometido a una autoridad externa, sino como empresario de sí mismo. Con lo cual debe administrarse, exigirse y responsabilizarse permanentemente por sus resultados. “Ante eso, aparece una frustración inmensa de mucha gente que no va a llegar nunca a alcanzar esos objetivos – advierte Magliocca - ahí entra el terreno de las ludopatías, las microesferas, el machismo o las expresiones de extremismo radicalizado en cualquier otra dirección”.

Discursos de odio, Ragebait y polarización

La búsqueda de fama y aprobación por parte de influencers y usuarios se desarrolla dentro de una economía de la atención con ciertos códigos y formas que no premian necesariamente los contenidos más rigurosos, cuidados, constructivos o informativos. Por el contrario, estudios e investigaciones han advertido que la indignación, el conflicto, la provocación, el ragebait y la humillación suelen generar más cantidad de interacciones, y a mayor velocidad. La lógica algorítmica tiende a favorecer aquello que retiene la mirada, y las emociones intensas se convierten en combustible para sostener la circulación de contenidos.

“El papel que juegan los algoritmos es providencial y una de las principales causas por las que hablamos de tribus digitales y no de comunidades – indica el escritor - como diría McLuhan, en una aldea global, hiperconectada, pero al mismo tiempo repleta de tribus, quizás el único rito posible sea permanecer en disputa permanente y constante con el otro, y la confirmación de sesgos, ambos elementos muy rentables y efectivos en términos de audiencia y monetización”. En el libro hace una distinción entre tribus digitales y comunidades: las primeras pueden organizarse alrededor de emociones intensas, como la frustración, la indignación o la intolerancia, y construir una identidad a partir de la confrontación; mientras que las comunidades requieren vínculos más duraderos, proyectos compartidos y espacios de encuentro.

En ese contexto, la advertencia de León XIV sobre la posibilidad de mentir, traicionar o humillar para obtener aprobación adquiere una dimensión social y colectiva. La competencia por la visibilidad es parte constitutiva de plataformas cuyo modelo de negocios depende de captar atención y convertirla en rentabilidad. La exposición permanente puede presentarse como una decisión personal, pero está organizada por incentivos económicos y tecnológicos que condicionan qué contenidos circulan y cuáles quedan relegados. “Eso resulta problemático si pensamos en la posibilidad que la comunicación y las redes sociales verdaderamente cumplan con la vieja promesa de la convergencia y la apertura democrática”, concluye Magliocca.

En este sentido se explica la proliferación de perfiles de Influencers y nuevos liderazgos que obedecen a la cultura de los nichos, de la polarización permanente, de potenciar mensajes que sean digeribles para un público que acepta solo lo que quiere escuchar, y no así una oferta de encuentro o una posible discusión respetuosa. El lado b, sin embargo, es la fragilidad de esos liderazgos contemporáneos ya que si la popularidad se construye sobre adhesiones inmediatas y emociones intensas, puede desarmarse con una velocidad similar a la que nació. Un comentario, una publicación o una controversia pueden modificar rápidamente la relación entre una figura y su audiencia, y terminar en un escrache o cancelación. De ahí el título del libro, templos de cartón.

Los templos digitales y la fragilidad de los nuevos ídolos

“Creo que estamos ante una crisis y un agotamiento de ese modelo que ya empieza a verse a gran escala”, afirma el escritor de Los nuevos ídolos. En distintos países se registra una mayor fatiga o hartazgo frente a la exposición constante de contenidos de influencers y una creciente desconfianza hacia los que parecen diseñados exclusivamente para captar atención. La expansión de imágenes audiovisuales producidas con inteligencia artificial, la repetición de fórmulas y la dificultad para distinguir experiencias genuinas de estrategias de marketing profundizan ese desgaste, y se empieza a registrar una tendencia denominada “deinfluencing”, que propone cuestionar ciertas recomendaciones y consumos, y dejar de seguir a los Influencers y perfiles que despiertan en los usuarios emociones negativas y padecimientos mentales como angustia, ansiedad o depresión.

Si bien esto no significa que los Influencers vayan a desaparecer en el corto plazo o que las redes hayan dejado de producir figuras de admiración, se pone en discusión la legitimidad de un modelo que convirtió la exhibición permanente en una obligación, la popularidad en una medida de valor y la atención en una mercancía. Las promesa que mueven hoy los deseos de época, ser exitosos, bellos, visibles, deseados y reconocidos, también tienen un costo altísimo porque implica vivir pendientes de la mirada ajena, convertir cada experiencia en una oportunidad de exhibición y medir el propio valor a través de indicadores que nunca terminan de satisfacer.

“Creo que estamos ante, por lo menos, un espasmo, un primer gesto de cansancio, de hartazgo de parte de una sociedad que no se siente plenamente cómoda con los principios básicos que estipula este modelo – declara Magliocca - no hay manera de que, a la larga, una población, que además tiene en su memoria otra manera de hacer, proyectarse a futuro, o construir comunidad, solamente encuentre goce y sentido de vida ante un universo donde las posibilidades de ser son infinitas, inagotables, y al mismo tiempo nulas”.