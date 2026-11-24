El Shadow AI, el uso de herramientas de inteligencia artificial sin el conocimiento ni la autorización de la empresa, crece porque la adopción dejó de depender de la dirección. Para Flux IT, prohibir aplicaciones no alcanza y el desafío es fijar condiciones de seguridad, acceso e integración.

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La pregunta para las organizaciones ya no es solo qué herramientas de IA incorporar, sino cómo gestionar las que sus equipos ya están usando. Esa es la tesis: la iniciativa nace en los colaboradores, y el control tiene que ocurrir en el diseño del entorno tecnológico, no en el bloqueo de cada app.

Una adopción que no pide permiso

Cada vez más colaboradores recurren a herramientas de IA por iniciativa propia para escribir código, resumir documentos, analizar información o automatizar tareas. En algunos casos, las áreas de tecnología no saben qué aplicaciones se usan ni qué información se comparte.

Según un informe de la OCDE de enero de 2026, 41,1% de las personas empleadas relevadas usó IA generativa durante 2025, y 20,2% de las empresas incluidas en las estadísticas declaró usar inteligencia artificial. Son indicadores con poblaciones y metodologías distintas, pero muestran que la IA ya es parte del trabajo cotidiano.

Condiciones en lugar de prohibiciones

Gestionar el fenómeno solo con listas de aplicaciones autorizadas o prohibidas puede resultar insuficiente, porque los usos son diversos, evolucionan rápido y no siempre son visibles. Tampoco todos tienen el mismo riesgo: organizar ideas no es lo mismo que compartir información confidencial, procesar datos de clientes o sumar la IA a un proceso crítico.

Hilario Perurena, Head of Infrastructure de Flux IT, sostiene que "prohibir aplicaciones no necesariamente evita que se utilicen". Según explica, la clave está en fijar criterios claros y ofrecer alternativas adecuadas para que la adopción ocurra dentro de las condiciones que define la organización.

Infraestructura preparada para la IA

Para Flux IT, definir qué aplicaciones están permitidas no alcanza: hay que entender cómo se relacionan con los sistemas existentes, qué información pueden consultar y qué condiciones de seguridad deben cumplir. También hay que establecer cómo se gestionan los accesos, la protección de los datos y la supervisión de su uso.

La compañía propone apoyarse en marcos de referencia reconocidos y diferenciar los usos cotidianos de aquellos que involucran información sensible, sistemas críticos o procesos con mayores garantías. El objetivo es mantener la visibilidad sobre los usos de IA y, al mismo tiempo, permitir que las iniciativas que aportan valor se integren de forma segura al negocio.