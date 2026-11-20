La empresa de inteligencia artificial Anthropic, creadora del asistente Claude, debutó en la bolsa de Estados Unidos con una operación que superó las expectativas del mercado. La compañía fijó el precio de sus acciones en 83 dólares y alcanzó una valuación aproximada de 1,2 billones de dólares, mientras que sus títulos llegaron a cotizar inicialmente por encima de los 111 dólares en el Nasdaq.

{{{htmlAmp}}}

El movimiento también puso en primer plano a sus siete fundadores, quienes abandonaron OpenAI en 2021 para crear su propia compañía. Según las estimaciones de la operación, cada uno mantiene una participación cercana al 1,4% de Anthropic, equivalente a unos 20.000 millones de dólares en acciones. Además, participaron de la venta de títulos que les permitió obtener, en conjunto, cerca de 1.959 millones de dólares.

Quiénes son los siete fundadores de Anthropic

El grupo está integrado por profesionales especializados en inteligencia artificial, investigación, ingeniería y gestión empresarial. Sus integrantes tienen entre 34 y 43 años y actualmente ocupan puestos centrales dentro de la compañía.

Estos son los siete nombres detrás de Anthropic:

Dario Amodei (43 años): es el director ejecutivo y uno de los principales impulsores del proyecto. Antes de fundar Anthropic trabajó en OpenAI, Google y Baidu. Su salida de OpenAI estuvo relacionada con sus preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial y el rumbo comercial de la empresa.

Daniela Amodei (39 años): hermana de Dario, es la presidenta de Anthropic y coordina el equipo ejecutivo. Pasó por Stripe y trabajó en el área de operaciones de riesgo.

hermana de Dario, es la presidenta de Anthropic y coordina el equipo ejecutivo. Pasó por Stripe y trabajó en el área de operaciones de riesgo. Tom Brown (39 años): ocupa el cargo de director de informática. En OpenAI lideró el proyecto de ingeniería de GPT-3 y también trabajó en Google DeepMind.

ocupa el cargo de director de informática. En OpenAI lideró el proyecto de ingeniería de GPT-3 y también trabajó en Google DeepMind. Jack Clark (37 años): es el único fundador nacido fuera de Norteamérica. De origen británico, trabajó como periodista especializado en tecnología antes de incorporarse a OpenAI. Actualmente dirige el área de beneficio público de Anthropic.

es el único fundador nacido fuera de Norteamérica. De origen británico, trabajó como periodista especializado en tecnología antes de incorporarse a OpenAI. Actualmente dirige el área de beneficio público de Anthropic. Jared Kaplan (42 años): es el director científico y lidera la investigación técnica. Sus estudios sobre las leyes de escala contribuyeron a comprender cómo mejoran los modelos de inteligencia artificial a medida que aumentan su tamaño y los datos de entrenamiento.

es el director científico y lidera la investigación técnica. Sus estudios sobre las leyes de escala contribuyeron a comprender cómo mejoran los modelos de inteligencia artificial a medida que aumentan su tamaño y los datos de entrenamiento. Chris Olah (34 años): se especializa en interpretabilidad, una disciplina que busca comprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y sus componentes.

se especializa en interpretabilidad, una disciplina que busca comprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y sus componentes. Sam McCandlish (36 años): es el arquitecto jefe de Anthropic y participa en el diseño de sistemas y políticas para reducir los riesgos asociados con la inteligencia artificial.

Sus integrantes tienen entre 34 y 43 años y actualmente ocupan puestos centrales dentro de la compañía.

Cuánto dinero recibirán por la salida a bolsa

La participación estimada del 1,4% de cada fundador representa unos 20.000 millones de dólares en acciones. Sin embargo, esa cifra no equivale a dinero disponible en efectivo, sino al valor estimado de sus participaciones en la compañía.

Los siete también participaron en la oferta pública inicial mediante la venta de 23,6 millones de acciones, valuadas en aproximadamente 1.959 millones de dólares en conjunto.

Por otra parte, los fundadores asumieron un compromiso filantrópico: donar el 80% de sus patrimonios a causas benéficas, según la documentación presentada por Anthropic para su debut bursátil.