Alerta de privacidad en el trabajo: las empresas que usan Claude de Anthropic ya pueden acceder a los chats de sus empleados

La posibilidad de revisar conversaciones laborales plantea interrogantes sobre la privacidad de los trabajadores.

Anthropic habilitó una nueva función para las empresas que utilizan Claude, su asistente de inteligencia artificial, que permite analizar una muestra de las conversaciones de sus empleados. La herramienta, denominada “informes inteligentes”, busca medir el uso del chatbot, identificar cuánto dinero se destina a cada tarea y detectar oportunidades para mejorar los flujos de trabajo.

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La función está disponible para los clientes de Claude Enterprise y permite que los administradores generen reportes sobre la actividad de sus equipos durante períodos de hasta 28 días. Aunque la compañía sostiene que su objetivo es medir la adopción de la IA y planificar inversiones, la posibilidad de revisar conversaciones laborales plantea interrogantes sobre la privacidad de los trabajadores.

Cómo funcionan los informes inteligentes de Claude

Los administradores pueden elegir qué equipo analizar, el período de actividad y los productos de Anthropic que quieren incluir. Entre las herramientas disponibles están el chat de Claude, Claude Code, orientado a programación, y Claude Cowork, el asistente para tareas laborales.

Los informes organizan las sesiones según su costo y muestran un resumen de cada conversación, la fecha y el tipo de resultado obtenido. También permiten identificar en qué tareas se utiliza la inteligencia artificial, dónde aparecen dificultades y qué actividades repetitivas podrían transformarse en flujos de trabajo compartidos.

Cada organización puede generar hasta 10 informes mensuales sin costo adicional. Para superar ese límite, debe comunicarse con el equipo comercial de Anthropic.

La función viene desactivada por defecto y solo puede habilitarla el propietario de la cuenta. Además, los administradores pueden delegar permisos a responsables de equipos, que tendrán acceso únicamente a los grupos que les hayan asignado.

La función está disponible para los clientes de Claude Enterprise

Las sesiones personales se consideran ineficiencias

Uno de los apartados de los informes identifica las llamadas “ineficiencias”. Allí se incluyen las sesiones que no produjeron resultados utilizables y aquellas que Claude clasifica como personales o ajenas al trabajo.

En estos casos, el reporte muestra un recuento y el costo asociado, pero no incluye resúmenes ni detalles de las conversaciones individuales.

Anthropic también permite identificar a los empleados cuyo trabajo se ve limitado por sus topes de gasto. Si el administrador cuenta con permisos de facturación, puede modificar esos límites desde el propio informe.

La identificación de los trabajadores es otra opción que permanece desactivada inicialmente. Cuando se habilita, los informes muestran la palabra “Usuario” en lugar de los nombres. Sin embargo, quienes tienen acceso pueden revelar los nombres y los identificadores de las sesiones. Cada consulta de esta información queda registrada.

Qué conversaciones quedan protegidas

Anthropic estableció salvaguardas que no pueden desactivarse. Las conversaciones relacionadas con salud física o mental, religión, edad, discapacidad, identidad de género y otras características protegidas solo se utilizan para análisis agregados, sin generar resúmenes individuales.

Las conversaciones personales tampoco muestran sesiones específicas ni nombres de empleados.

La compañía advierte que los informes no deben utilizarse para evaluar el desempeño individual ni para tomar decisiones laborales. Su propósito, según la documentación, es comprender el uso de Claude y administrar los costos de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones.