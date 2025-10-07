Cómo es el Plan Canje EcoCambio de Samsung con hasta 60% de descuento

El objetivo del EcoCambio es combinar tecnología con responsabilidad ambiental: Samsung busca que su comunidad renueve equipos de manera más accesible, al mismo tiempo que promueve el reciclaje de dispositivos viejos. Al entregar un equipo usado (apto para canje), podés obtener un descuento adicional sobre la compra del nuevo, y el aparato entregado será procesado para su reciclaje o reutilización.

Según Samsung, el programa aplica a productos identificados con el sello “EcoCambio” dentro de su tienda online. Al activar esa opción, el sistema ofrece un descuento instantáneo en la compra de tu nuevo dispositivo y coordina la recolección de tu equipo usado. El monto del descuento depende del modelo, estado y categoría del aparato entregado.

¿Qué equipos participan con EcoCambio?

El programa no se limita solo a celulares: también aplica para televisores, monitores, tablets y otros dispositivos identificados como “EcoCambio”. En el caso de monitores, por ejemplo, Samsung aceptó más de 300 modelos antiguos, incluso aquellos con pantalla rota, y ofrece descuentos de hasta 24% en los nuevos modelos.

Para televisores, el uso del EcoCambio también está integrado al “Plan Canje TV”, aplicando a modelos de distintas gamas, siempre que los equipos cumplan condiciones mínimas de funcionamiento.

Paso a paso para usar EcoCambio

Elegí el dispositivo nuevo en la tienda oficial de Samsung que tenga el sello EcoCambio. Activá la opción “EcoCambio / Plan Canje” en la página del producto. Cotizá tu equipo usado declarando marca, modelo y estado mediante un formulario. Realizá la compra del nuevo dispositivo con el descuento ya aplicado. Cuando recibas el equipo nuevo, Samsung te contactará (por WhatsApp) para validar el estado del equipo usado. Coordiná la recolección del dispositivo antiguo. Si todo coincide con lo declarado, recibirás el reintegro (o bonificación) equivalencia en tu medio de pago.

Cabe destacar que si el estado real del equipo entregado no coincide con lo declarado, la bonificación puede ajustarse o incluso cancelarse parcialmente.

Ventajas y recomendaciones

El EcoCambio es una alternativa ventajosa para quienes quieren renovar sus dispositivos con menos impacto ambiental y menor costo. Algunas claves para aprovecharlo mejor: