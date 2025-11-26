La Rioja volvió a destacarse en el Circuito NOA de Aguas Abiertas y consiguió el subcampeonato por equipos

La Rioja se volvió a destacar en el deporte nacional y cosechó el triunfo tras ser nuevamente protagonista en la segunda fecha del Circuito del NOA de Aguas Abiertas. Los riojanos participaron de la competencia en el dique El Cadillal, Tucumán, donde obtuvo el subcampeonato por equipos.

La competencia reunió a más de 250 nadadores provenientes de nueve provincias argentinas y de países vecinos como Chile y Brasil, y se consolida como una de las citas más importantes de la disciplina en la región. Bajo la dirección del licenciado Walter Castillo, el equipo riojano sumó ocho podios, entre ellos cuatro primeros puestos, además de numerosas ubicaciones dentro del top cinco en las distintas categorías.

La delegación estuvo integrada por 18 nadadores que compitieron en diversas distancias. El entrenador Walter Castillo celebró la unión del grupo y el esfuerzo demostrado en cada competencia, aunque reconoció que la falta de apoyo económico dificulta los traslados y provocó que parte del equipo no pudiera estar presente. Aun así, destacó que el compromiso colectivo permitió alcanzar resultados significativos para el C.E.F. N° 5 y para toda La Rioja.

Participación riojana por pruebas

En la prueba de participativa de 500 metros, se presentó Justina Juárez Estrada, en la de 1000 metros Jerónimo Juárez Estrada. Asimismo, en la de dos kilómetros Magalí García, Cristina Saracho, Daniela Cruz, Juan José Juárez, Martín Machado, Lucas Montivero, Diego Pérez, Julio Oviedo, Melani Castelló Millicay, Ricardo Fuentes y Ezequiel López.

Finalemente, en la de cuatro kilómetros se presentó Alejandro Aguirre, Marcelo Figueroa, Nicolás Roselló, Fernando Herrera y Francis Karim Fuentes.Castillo agradeció el acompañamiento de la rectora del Centro 5, Clara Núñez; del subsecretario de Deportes, Facundo Ocampo; y de las familias de los nadadores, cuyo apoyo constante consideró fundamental para el crecimiento del equipo.

La próxima fecha del Circuito del NOA está prevista para el 21 de diciembre en La Rioja, aunque existe preocupación por el estado del dique Los Sauces, que actualmente no estaría en condiciones de albergar actividades deportivas de natación.

Un título para la provincia

El boxeador riojano Santiago Ibarra se consagró campeón interprovincial a hace unos días de la categoría hasta 56 kilos al vencer por puntos al catamarqueño Thiago Carrizo, en un combate de semifondo de la velada de boxeo amateur celebrada en San Lorenzo de Vargas. Ibarra logró un triunfo claro y merecido al dominar los tres asaltos con efectivas combinaciones de golpes al cuerpo y al rostro de su oponente, a quien incluso provocó un corte en la nariz en el primer round.

A pesar de que el riojano evidenció cierto cansancio tras un inicio de gran intensidad, lo que permitió a Carrizo controlar brevemente el centro del ring, Ibarra mantuvo su ventaja para asegurar la victoria. Este triunfo representa el segundo título que obtiene en pocas semanas, tras haberse coronado previamente campeón provincial.