Revolución para entrenar: Google transformó su app de salud en un entrenador personal con nuevas métricas

Registrar un entrenamiento y descubrir después que faltó un dato clave es una frustración conocida para cualquiera que entrena con el celular. Google Health acaba de resolver varios de esos huecos de una sola vez.

{{{htmlAmp}}}

La app comenzó a desplegar la versión 5.07, disponible tanto para Android como para iOS, con un despliegue que la compañía describió como escalonado "en fases" durante la próxima semana. La actualización se enfoca en mejorar el seguimiento de actividades físicas, con especial atención en las carreras y en la carga manual de entrenamientos.

Más métricas al cargar un ejercicio a mano

Una de las mejoras centrales apunta a quienes registran sus sesiones de forma manual: ahora es posible agregar y ajustar más métricas al cargar un ejercicio, y esas ediciones se reflejan más rápido en los resúmenes de cada sesión. En natación, la app suma la posibilidad de registrar más datos al cambiar entre nado en pileta o piscina y nado en aguas abiertas, algo pensado para quienes alternan formatos y necesitan comparar rendimientos con mayor precisión.

Mapas más rápidos y carreras que suman mejor

La experiencia de mapas durante actividades al aire libre también recibió ajustes: Google optimizó la carga y el renderizado para que sean más veloces y fluidos, y corrigió un error que en algunos casos impedía que el mapa apareciera durante una sesión de running, ciclismo o caminata. Además, las carreras en senderos y con inclinación ahora suman al total de distancia acumulada de running, algo que refleja mejor el volumen real de entrenamiento en planes con desnivel.

Cambios en el peso y en Health Connect

La versión 5.07 también recalibró el gráfico de seguimiento de peso, ajustando su rango dinámico mínimo y máximo para que las tendencias se identifiquen más fácil de un vistazo. Y para quienes usan Health Connect en Android, Google corrigió un problema que hacía que algunos usuarios perdieran la conexión con la app, algo que ahora vuelve a aparecer en la sección de apps asociadas.