Revelan la nueva modalidad de estafa en WhatsApp con fotos de un solo uso y qué hacer si te contactan

La foto funciona solamente como un cebo para poner en marcha la estafa.

Una nueva estafa en WhatsApp comenzó a llamar la atención y ya fue advertida por la Policía. El engaño utiliza las conocidas fotos efímeras, aquellas imágenes que solamente pueden verse una vez, para despertar la curiosidad de la víctima y luego utilizar el contenido como parte de una maniobra de extorsión.

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El mecanismo es sencillo, pero busca aprovechar una reacción muy humana: la curiosidad primero y la culpa después. El usuario recibe una foto efímera de WhatsApp desde un número desconocido y, al abrirla, puede encontrarse con una imagen sensible, comprometida o incluso íntima. Sin embargo, esa fotografía funciona solamente como un cebo para poner en marcha la estafa.

Cómo funciona la estafa de la foto efímera

El primer contacto llega desde un número que la víctima no tiene agendado. El desconocido envía una imagen configurada para verse una sola vez, lo que genera todavía más interés por saber qué contiene.

Después de que la persona abre la fotografía, el estafador afirma que se equivocó de destinatario. A partir de ahí comienza la segunda etapa del engaño: acusa al usuario de haber visto el contenido y utiliza esa situación para generar culpa y preocupación.

El siguiente paso es directamente la extorsión. El delincuente amenaza con denunciar a la persona o tomar represalias y le exige dinero para evitar esas supuestas consecuencias.

El desconocido envía una imagen configurada para verse una sola vez.

La estrategia se apoya en un principio habitual de las estafas digitales: no necesitan engañar a todo el mundo. Al tratarse de maniobras que pueden realizarse de manera masiva, alcanza con que una pequeña cantidad de víctimas termine entregando dinero para que el fraude resulte rentable.

Qué hacer si recibís una foto de un desconocido

La principal recomendación de la Policía Nacional es no abrir imágenes enviadas por números desconocidos. La curiosidad es justamente el recurso que utilizan los delincuentes para conseguir que la víctima dé el primer paso.

Si ya abriste la imagen y comienzan las amenazas, lo recomendable es no responder, bloquear al contacto y reportarlo en WhatsApp. La misma precaución se aplica a cualquier mensaje sospechoso proveniente de un número que no conocés.

La clave para evitar esta estafa de WhatsApp es no entrar en el juego del extorsionador: abrir una imagen que alguien desconocido envió no significa que tengas que responder a sus amenazas ni entregar dinero.