Grave fallo de seguridad: advierten por un error en WhatsApp que deja expuestas tus fotos con el celular bloqueado

Que el celular esté bloqueado siempre fue sinónimo de tranquilidad frente a miradas ajenas. Una vulnerabilidad recién descubierta en WhatsApp para Android le pone un signo de interrogación a esa certeza.

{{{htmlAmp}}}

El fallo lo detectó el investigador de seguridad José Rodríguez, y tiene una condición clave: requiere acceso físico al teléfono. No se trata de un método de acceso remoto que pueda usarse contra cualquier usuario a distancia, sino de una secuencia de pasos que alguien podría ejecutar teniendo el celular en la mano.

Cómo se activa la falla

Todo arranca con una videollamada de WhatsApp. La aplicación permite responder ciertas llamadas directamente desde la pantalla de bloqueo y, una vez aceptada, quien tiene el teléfono puede interactuar con algunas funciones sin necesidad de desbloquear el equipo. Desde ahí, basta con entrar al ícono de efectos, ingresar a la sección de fondos y seleccionar "Crear con Meta AI", la herramienta que permite generar o editar imágenes con inteligencia artificial. El problema aparece justo al elegir la opción para modificar una imagen existente: en determinados teléfonos, esa acción abre directamente la galería completa, sin pedir PIN, contraseña ni verificación biométrica.

No todos los Android reaccionan igual

Las pruebas realizadas por Notebookcheck mostraron que el comportamiento varía según el fabricante. En un Google Pixel 6 Pro con Android 17 y el último parche de seguridad instalado, fue posible abrir la galería y navegar libremente por las fotos. En cambio, en un Samsung Galaxy S25 Ultra con Android 16 y One UI 8.5, el sistema volvió automáticamente a la pantalla de bloqueo y exigió el código de acceso o una verificación biométrica antes de continuar.

Qué significa esta diferencia

La explicación estaría en cómo cada fabricante gestiona los permisos disponibles mientras el teléfono permanece bloqueado. Aunque todos corran Android, las capas de personalización de cada marca aplican distintos niveles de seguridad, lo que determina si una función como esta queda expuesta o directamente bloqueada. Por ahora, ni Meta ni WhatsApp confirmaron públicamente una solución para el fallo.