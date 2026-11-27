Con la llegada de las fiestas de fin de año, Logitech y Logitech G presentan una selección de productos tecnológicos pensados para distintos perfiles: desde usuarios que buscan mejorar su productividad y comodidad hasta aficionados al gaming, creadores de contenido y amantes de la música. La propuesta incluye teclados, auriculares, micrófonos, mouse y parlantes que combinan diseño, funcionalidad y nuevas tecnologías.

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La guía reúne alternativas para renovar el espacio de trabajo, personalizar un setup gamer o disfrutar de una mejor experiencia frente a la computadora. Entre las novedades se destacan el teclado mecánico G316 X 75, los auriculares G325 LIGHTSPEED, el micrófono Yeti 2 y el mouse MX Master 4, además de soluciones ergonómicas y un parlante portátil de Ultimate Ears.

Logitech G: novedades para renovar el setup gamer

Para quienes disfrutan de los videojuegos, Logitech G suma nuevas opciones a su catálogo. El G316 X 75 es un teclado mecánico compacto que permite liberar espacio en el escritorio. Incorpora una rueda de control multifunción para ajustar diferentes configuraciones y una pantalla LED con matriz de puntos, que aporta un estilo retro y permite visualizar información.

La propuesta también incluye los G325 LIGHTSPEED, auriculares inalámbricos que pesan apenas 212 gramos y cuentan con conectividad LIGHTSPEED y Bluetooth. Además, incorporan un micrófono con reducción de ruido optimizada mediante inteligencia artificial, pensado para acompañar largas sesiones de juego.

Por otro lado, los teclados G316 X 98 y el mouse G305 X SUPERLIGHT suman nuevas alternativas de color, entre ellas una tonalidad lila, para quienes buscan personalizar su espacio de juego.

Un micrófono para streamers y creadores de contenido

El Logitech G Yeti 2 es una de las propuestas destinadas a quienes producen contenido, realizan transmisiones en vivo o graban podcasts. Esta nueva generación incorpora un sensor inteligente de proximidad que detecta la posición de la voz en tres dimensiones y ajusta automáticamente la ganancia, la ecualización y el patrón de captación.

El Logitech G Yeti 2 ajusta automáticamente la ganancia, la ecualización y el patrón de captación.

También cuenta con reducción de ruido mediante inteligencia artificial, una pantalla a color de 1,3 pulgadas personalizable y procesamiento BLUE VO!CE integrado.

Productividad y ergonomía para trabajar mejor

Para el ámbito laboral, el MX Master 4 incorpora retroalimentación háptica y la función Action Ring, que permite acceder a gestos y atajos personalizados para agilizar tareas. Además, ofrece un sensor de alta precisión que funciona sobre superficies de vidrio y una rueda MagSpeed para desplazamientos rápidos y silenciosos.

La comodidad también forma parte de la selección. El mouse vertical Lift Vertical, con una inclinación de 57 grados, busca favorecer una posición más natural de la mano. En tanto, el teclado Wave Keys presenta un diseño ondulado y curvo que se adapta a la forma de las manos y las muñecas.

Un parlante portátil para disfrutar de la música

Finalmente, Ultimate Ears presenta el WONDERBOOM 4, un parlante portátil con sonido de 360 grados y certificación IP67, que garantiza resistencia al agua y al polvo. Ofrece hasta 14 horas de reproducción continua, por lo que puede acompañar reuniones, viajes y actividades al aire libre.

Con alternativas para el entretenimiento, el trabajo y la creación de contenido, Logitech reúne distintas opciones para quienes buscan hacer un regalo tecnológico durante las fiestas.