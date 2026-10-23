¿Cómo conseguir recompensas exclusivas en Call of Duty: Modern Warfare 4? La propuesta de Logitech G a un día del estreno mundial

El acuerdo contempla equipamiento para jugar y distintas experiencias destinadas a la comunidad.

Logitech G y Activision anunciaron una alianza para el lanzamiento mundial de Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto para el 23 de octubre de 2026. La marca será el socio oficial de periféricos para PC, mientras que Logitech G ASTRO ocupará el lugar de socio oficial de auriculares (headsets) del videojuego. El acuerdo contempla equipamiento para jugar y distintas experiencias destinadas a la comunidad.

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Bajo el lema Play for Prestige, la colaboración también ofrecerá contenidos exclusivos, desafíos dentro del juego, actividades con streamers y sorteos de hardware. Además, incorporará herramientas para creadores y opciones de personalización de periféricos mediante el software G HUB, con el objetivo de acompañar tanto a los jugadores casuales como a quienes compiten al máximo nivel.

Play for Prestige: qué ofrece la alianza entre Logitech G y Call of Duty

La campaña reunirá diferentes propuestas vinculadas con el universo de Modern Warfare 4. Entre ellas, se destacan los siguientes beneficios y experiencias:

Objetos exclusivos dentro del juego: los jugadores podrán conseguir un plano de arma, un amuleto y una tarjeta de visita inspirados en Logitech G.

Eventos para la comunidad: habrá desafíos dentro del videojuego, actividades con streamers y otras iniciativas para los fanáticos.

Sorteos de hardware: se organizarán sorteos de equipamiento destinado a quienes buscan mejorar sus configuraciones de juego.

Herramientas para creadores de contenido: mediante Streamlabs, se ofrecerán superposiciones visuales impulsadas por inteligencia artificial, captura automática de momentos destacados, automatizaciones para transmisiones y compañeros interactivos inspirados en Modern Warfare 4.

Personalización de periféricos: la integración con G HUB permitirá utilizar configuraciones de audio personalizadas y efectos de iluminación LIGHTSYNC RGB.

La campaña reunirá diferentes propuestas vinculadas con el universo de Modern Warfare 4.

La propuesta busca extender la experiencia más allá de las partidas e integrar el equipamiento, la creación de contenido y las actividades de la comunidad en torno al lanzamiento.

Logitech G y Activision refuerzan su vínculo con los jugadores

Desde Logitech G destacaron que la alianza apunta a acompañar a los usuarios en distintos niveles de juego, desde las sesiones recreativas hasta las competencias más exigentes. Andrew Tagher, responsable de alianzas de Logitech G, señaló que la combinación de tecnologías propias y equipamiento busca mejorar la experiencia de los jugadores.

Por su parte, Cody Neal, responsable de alianzas de Activision, sostuvo que el acuerdo permitirá combinar la intensidad de Modern Warfare 4 con la innovación y la ingeniería de Logitech G para ofrecer una experiencia más inmersiva.

Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará el 23 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2. Las reservas y compras anticipadas están disponibles en las tiendas oficiales de cada plataforma. Quienes hayan reservado o comprado la versión digital podrán acceder anticipadamente a la campaña, mientras que el acceso anticipado a DMZ comenzó el 20 de octubre.