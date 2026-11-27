AMD armó una guía de regalos tech para Navidad con una idea clara: elegir la PC por el uso, no por la ficha técnica. Propone notebooks con procesadores Ryzen y configuraciones de escritorio con placas Radeon para quienes estudian, trabajan, crean contenido o juegan.

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La guía sirve como mapa de precios y perfiles, con una limitación: solo las notebooks tienen precio informado. En las configuraciones de escritorio, AMD remite a la disponibilidad en retailers especializados, así que el costo final depende de cada armado.

Notebooks para estudiar y trabajar

La puerta de entrada es la Lenovo IdeaPad Slim 3, con procesador AMD Ryzen 3, pensada como primer equipo para tareas escolares, navegación y documentos. AMD informa que está en On City a $1.499.999.

Un escalón más arriba aparece la Acer Aspire Lite 15, con Ryzen 7 y pantalla amplia, a un precio sugerido de $1.649.999 en Frávega. Para explorar funciones de inteligencia artificial, AMD propone la ASUS Vivobook 15 con Ryzen 9 7940HS, a $1.704.150 en Compra Gamer.

Notebooks y PC para jugar

En gaming, la opción portátil es la Lenovo LOQ Essential, con Ryzen 7 170 y gráficos dedicados, a $2.281.230 en Compra Gamer. Está pensada para quien también quiere editar imágenes o crear contenido.

En escritorio, AMD propone el Ryzen 7 7800X3D con una Radeon RX 9060 XT, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con tecnología 3D V-Cache para aprovechar más caché en juegos. Para combinar gaming y proyectos creativos, sugiere el Ryzen 9 9950X3D, de 16 núcleos y 32 hilos, con una Radeon RX 9070 XT.

Para crear y para armar la primera PC

Para edición, diseño y renderizado, la configuración propuesta combina el Ryzen 9 9950X (16 núcleos y 32 hilos) con una Radeon RX 9070 XT, que aporta recursos gráficos dedicados a las aplicaciones con aceleración por GPU.

En el otro extremo están las opciones para armar una primera PC. El Ryzen 7 5700G, de 8 núcleos y 16 hilos, usa gráficos Radeon integrados y no exige placa de video. Un paso más arriba, el Ryzen 5 5500 de 6 núcleos va con una Radeon RX 7600 de 8 GB GDDR6, una GPU dedicada desde el inicio.