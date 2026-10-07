Polémica por la salud del futuro: autorizan a una IA a emitir diagnósticos y recetas automáticas sin la revisión previa de un médico

Un estado de Estados Unidos autorizó por primera vez un sistema de inteligencia artificial capaz de emitir recetas médicas iniciales sin que un médico tenga que intervenir en cada caso. La prueba se realiza en Utah y está limitada, por ahora, a tratamientos tópicos contra el acné para mayores de 18 años.

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La tecnología pertenece a Nolla Health y funciona a través de la aplicación Nolla Derm. Los usuarios deben responder un cuestionario sobre su salud y realizar un escaneo de su rostro para que la IA analice el estado de la piel. A partir de esa información, el sistema determina la gravedad del acné y selecciona un tratamiento dentro de un conjunto de opciones previamente aprobadas por profesionales médicos.

Cómo funciona el médico de IA

El servicio tiene un costo de 4,99 dólares mensuales y está disponible para residentes de Utah mayores de 18 años. El proceso busca evitar una consulta presencial y permitir que el usuario reciba un plan de tratamiento y una receta en cuestión de minutos.

La IA no puede elegir cualquier medicamento ni actuar sin restricciones. Su funcionamiento está limitado a tratamientos tópicos previamente definidos y no contempla medicamentos orales ni isotretinoína, uno de los fármacos más conocidos para tratar casos de acné.

Además, si el sistema no puede determinar con suficiente seguridad cuál es el tratamiento adecuado, el paciente es derivado a un médico. La aplicación también permite realizar un seguimiento de la evolución de la piel.

La IA no puede elegir cualquier medicamento ni actuar sin restricciones.

El proyecto contempla una reducción progresiva de la supervisión humana. Durante la primera etapa, los primeros 100 pacientes tendrán sus recetas revisadas por médicos antes de ser emitidas. Después, la supervisión pasará a realizarse sobre las prescripciones ya generadas por la inteligencia artificial, hasta llegar a una instancia en la que los profesionales controlarán una muestra de los casos.

Un primer paso para la IA en medicina

La autorización representa un cambio importante en la relación entre inteligencia artificial y atención médica, ya que no se trata simplemente de utilizar una herramienta para brindar información o ayudar a un profesional. En este caso, la tecnología participa directamente en el proceso que termina con una prescripción.

Nolla Health plantea que este modelo puede facilitar el acceso a tratamientos para personas que enfrentan largas esperas o dificultades para consultar a un especialista. La compañía considera al acné como el primer paso de un proyecto que podría extenderse a otras áreas de la salud.

Por ahora, el alcance es limitado y el programa funciona como una prueba controlada. Sin embargo, la decisión de Utah abre un escenario nuevo: una inteligencia artificial que puede pasar de responder consultas médicas a tomar decisiones dentro de un tratamiento y emitir una receta.