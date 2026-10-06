¿Qué le preguntan los jóvenes a la IA? La nueva función de Meta que permite a las familias saber los temas consultados

La función está disponible para quienes tengan activada la supervisión de las Cuentas para Adolescentes.

Meta incorporó nuevas herramientas para que los padres puedan conocer los temas sobre los que sus hijos adolescentes consultan a Meta AI, sin acceder al contenido completo de las conversaciones. La función está disponible para quienes tengan activada la supervisión de las Cuentas para Adolescentes y permite consultar los temas abordados durante los últimos siete días.

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La herramienta funciona desde el Centro para familias de Facebook, Messenger e Instagram y muestra categorías generales como escuela, entretenimiento, estilo de vida, viajes, escritura y salud y bienestar. De esta manera, los adultos pueden tener una mayor visibilidad sobre cómo sus hijos utilizan la inteligencia artificial y contar con información para conversar sobre esas experiencias.

Qué información podrán ver los padres

La nueva función no permite acceder directamente a las conversaciones que los adolescentes mantienen con Meta AI. En cambio, los padres pueden seleccionar un tema para consultar las distintas categorías relacionadas.

Por ejemplo, dentro de Estilo de vida pueden aparecer cuestiones vinculadas con moda, comida y días festivos. En Salud y bienestar, en tanto, se incluyen categorías como fitness, salud física y salud mental.

Meta explicó que esta herramienta busca complementar las protecciones que ya existen para las Cuentas para Adolescentes. Las experiencias de inteligencia artificial están diseñadas tomando como referencia criterios de clasificación para mayores de 13 años y los comentarios de padres.

Esto significa que Meta AI puede negarse a responder determinadas consultas o dirigir al adolescente hacia recursos de ayuda cuando una pregunta pueda resultar inapropiada para su edad. Incluso en esos casos, los padres podrán conocer el tema general sobre el que se realizó la consulta.

La herramienta funciona desde el Centro para familias de Facebook, Messenger e Instagram.

Nuevas herramientas para acompañar a los adolescentes

La compañía también trabaja en alertas para los padres ante conversaciones relacionadas con suicidio o autolesiones. Según Meta, estas notificaciones buscan ofrecer una respuesta más proactiva frente a situaciones sensibles.

A las nuevas funciones se suman herramientas de supervisión que ya permiten establecer límites de tiempo, programar descansos y conocer con quién estuvo chateando el adolescente durante los últimos siete días.

Además, Meta desarrolló junto con el Cyberbullying Research Center una serie de iniciadores de conversación para ayudar a los padres a hablar con sus hijos sobre el uso de la IA. Son preguntas abiertas acompañadas de una guía que explica qué busca abordar cada una y cómo plantearla sin generar un diálogo basado en juicios.

Por último, Meta presentó su Consejo de expertos en bienestar de la IA, integrado por especialistas que brindarán asesoramiento sobre el desarrollo de experiencias de inteligencia artificial destinadas a adolescentes, con el objetivo de que sean apropiadas para su edad y más seguras.