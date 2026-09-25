¿El fin de los smartphones? Meta lanzó un nuevo dispositivo de inteligencia artificial que promete cambiarlo todo

El equipo tiene un tamaño similar al de un estuche de AirPods.

Meta presentó Charm, un pequeño dispositivo portátil diseñado para utilizar su asistente de inteligencia artificial Muse, en un nuevo intento por desarrollar una alternativa al smartphone. El equipo tiene un tamaño similar al de un estuche de AirPods, incorpora una pantalla táctil de unas 2 pulgadas y conexión 5G, y la compañía anticipó que comenzará a enviarlo durante las fiestas de diciembre, aunque todavía no informó su precio.

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El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg durante Meta Connect, el evento anual de dispositivos de la compañía. Según explicó el CEO de Meta, la experiencia de Muse, incluyendo sus funciones de voz y avatares en tiempo real, fue concentrada en un dispositivo que puede llevarse como un llavero y con el que los usuarios pueden interactuar de manera permanente.

Meta apuesta por la inteligencia artificial más allá del celular

El lanzamiento de Charm se produce en medio de una carrera de distintas compañías tecnológicas para desarrollar dispositivos que puedan convertirse en el próximo formato de interacción con la tecnología. La apuesta está puesta en equipos capaces de utilizar asistentes de IA para ver, escuchar y responder al entorno, con propuestas que incluyen gafas inteligentes, dispositivos portátiles y equipos de mano.

Meta ya había avanzado en esta estrategia con sus gafas inteligentes desarrolladas junto con Ray-Ban. Ahora, la empresa busca ampliar el uso de Muse, que también llegará a toda su línea de gafas inteligentes con nuevas funciones.

El asistente podrá utilizar computadoras e integrarse con minoristas y servicios como Walmart, Best Buy y Gap. Meta plantea que Muse sea la interfaz principal de sus gafas, permitiendo realizar compras, concertar citas y completar distintas tareas mediante comandos de voz.

El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg durante Meta Connect.

Nuevas gafas y realidad virtual

Durante el mismo evento, Meta también presentó unas gafas de realidad virtual que buscan ofrecer prestaciones similares a las de dispositivos más grandes y costosos. El equipo pesa aproximadamente lo mismo que una baraja de cartas gracias a que la batería y el procesador están ubicados en una unidad separada. Su lanzamiento está previsto para la primavera de 2027 y tendrá un precio de 1.299 dólares.

Además, la compañía mostró las Ray-Ban Meta Audio, unas gafas inteligentes sin cámara que mantienen la posibilidad de grabar audio. Llegarán al mercado el 13 de octubre, con un precio inicial de 349 dólares, aunque la propuesta también plantea nuevos interrogantes relacionados con la privacidad.