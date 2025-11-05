Kingston Fury hace historia: lanzó una SSD de 8TB de capacidad

El lanzamiento de Kingston Technology apunta tanto a creadores de contenido como a gamers avanzados y profesionales que trabajan con proyectos de gran tamaño, como edición de video 4K/8K, animación, modelado 3D y render pesado. Esta flamante SSD Kingston FURY Renegade G5 cuenta con 8TB, hasta 14.800 MB/s y más de 2M IOPS. El dispositivo más potente para gaming y edición profesional.
Velocidad extrema y hasta 8TB: qué ofrece la nueva SSD
La nueva Kingston FURY Renegade G5 utiliza controlador PCIe Gen5 x4 y memoria NAND 3D TLC, alcanzando velocidades de hasta:
-
14.800 MB/s de lectura.
-
14.000 MB/s de escritura.
-
Más de 2 millones de IOPS.
Esto se traduce en tiempos de carga ultrarrápidos, mejoras en respuesta del sistema y una experiencia fluida aún en workloads intensivos.
Además, la unidad llega hasta los 8TB de capacidad (8192GB), lo que permite almacenar videojuegos, archivos multimedia pesados y bibliotecas creativas completas sin sacrificar espacio ni velocidad.
“Ya sea para trabajar o jugar, los usuarios necesitan más potencia y espacio”, señaló Keith Schimmenti, gerente de SSD en Kingston. La línea estará disponible desde 1TB hasta 8TB, con garantía limitada de cinco años y soporte técnico gratuito.
Pensada para PC y notebooks, no para servidores
Kingston aclaró que esta SSD está optimizada para equipos de escritorio y portátiles de alto rendimiento, y no está diseñada para uso en servidores. Esto confirma su enfoque en usuarios avanzados, creadores, streamers y gamers profesionales.
Con esta actualización, Kingston marca un precedente en el mercado de consumo masivo, aumentando no solo la capacidad sino también la velocidad máxima posible en una SSD PCIe 5.0 comercial.
En un contexto donde los videojuegos modernos y el contenido audiovisual demandan cada vez más recursos, la propuesta busca posicionarse como la opción más poderosa para entusiastas y profesionales que buscan máxima performance sin límites de almacenamiento.