Oportunidad para renovar la notebook en el Cyber Monday: cómo conseguir hasta 53% de descuento y envíos gratis

Lenovo se suma al Cyber Monday del 2 al 4 de noviembre con descuentos de hasta 53%, envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés en notebooks, tablets y productos premium seleccionados. El 53% es el techo de la campaña, no el descuento de cada equipo. Entre los modelos que la marca destaca, el mayor ahorro es de 44%, así que conviene mirar el producto concreto y no solo el titular.

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Dónde comprar y qué incluye

Las ofertas están en la tienda oficial de Lenovo y en los principales retailers del país: Frávega, Cetrogar, OnCity, Naldo, La Anónima, Cencosud y Mercado Libre. Los modelos destacados llegan con envío gratis a todo el país.

La selección abarca notebooks para trabajar, estudiar y jugar, una computadora de escritorio para el hogar y tablets. Lenovo dice que busca acercar tecnología a más personas, con opciones para distintos presupuestos.

Notebooks con descuento

El mayor descuento es para la IdeaPad Slim 3 Gen 8: 44% con procesadores AMD Ryzen 3 y Ryzen 5, pantalla Full HD y 512 GB de almacenamiento. Es la opción para el uso cotidiano, el estudio y el trabajo.

En gaming, la LOQ Gen 11 con Ryzen 7 tiene 26% de descuento, y la Legion Pro 5 Gen 10, con Ryzen 9, 32 GB de RAM, 1 TB y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070, 31%. La Yoga Slim 7x Gen 9, ultradelgada y con Snapdragon X Elite, está con 33%.

Escritorio y tablets

La IdeaCentre AIO Gen 10 de 23,8 pulgadas, todo en uno con pantalla Full HD, Ryzen 5, 16 GB de RAM y 512 GB, tiene 27% de descuento.

Las dos Idea Tab tienen pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K, procesador MediaTek Dimensity 6300 y 5G, e incluyen lápiz digital. La de 8 GB + 256 GB, con funda con teclado, tiene 42% de descuento; la de 8 GB + 128 GB, con funda tipo folio, 31%. Los mayores descuentos están en la IdeaPad Slim 3 y la Idea Tab de 256 GB; en gaming y premium van de 26% a 33%.