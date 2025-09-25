CoreWeave amplía su acuerdo con OpenAI con nuevo contrato de 6.500 millones de dólares

Foto de archivo ilustrativa del logo de CoreWeave Inc en la Bolsa de Nueva York

El proveedor computación en la nube con IA CoreWeave amplió su asociación con OpenAI en un nuevo pacto por valor de hasta 6.500 millones de dólares, con lo que el monto total de sus acuerdos asciende a 22.400 millones de dólares.

El acuerdo es el más reciente de una serie de operaciones multimillonarias que OpenAI ha firmado para asegurarse potencia de cálculo.

El acuerdo supone la tercera gran ampliación de la asociación entre ambas empresas este año. En marzo, el desarrollador de ChatGPT cerró un acuerdo inicial con CoreWeave por valor de hasta 11.900 millones de dólares, al que siguió otro de 4.000 millones en mayo.

La medida muestra la relación cada vez más estrecha entre las dos empresas, ya que OpenAI busca múltiples socios que le ayuden a construir un centro de datos sin precedentes para satisfacer su creciente demanda computacional.

El anuncio se produce tras las importantes actualizaciones del proyecto de infraestructura "Stargate" de OpenAI. La empresa comunicó el martes que abrirá tres nuevos centros con Oracle, su socio en la nube con un acuerdo de 300.000 millones de dólares en los próximos años, y construirá otros dos centros de datos con SoftBank.

Las acciones de CoreWeave recortaban pérdidas en las operaciones previas a la apertura de la sesión y bajaban alrededor de un 4%. Reuters fue la primera en informar de la noticia.

"La capacidad combinada de estos cinco nuevos centros -junto con nuestro centro insignia en Abilene, Texas, y los proyectos en curso con CoreWeave- eleva la capacidad prevista de Stargate a casi 7 gigavatios y a más de 400.000 millones de dólares de inversión en los próximos tres años", dijo OpenAI en una entrada de su blog.

OpenAI ha dicho que Stargate aspira a conseguir un total de 10 gigavatios de capacidad mediante una inversión que podría alcanzar los 500.000 millones de dólares.

La oleada de acuerdos subraya la convergencia de intereses entre las principales empresas tecnológicas que desarrollan IA avanzada y plantea interrogantes sobre la financiación "circular" en todo el sector y sobre si el capital seguirá fluyendo.

Nvidia anunció a principios de esta semana que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI y suministrará chips para centros de datos, lo que supone una alianza entre dos de los actores más destacados en la carrera de la IA.

El acuerdo entre Nvidia y OpenAI otorga al fabricante de chips una participación financiera en uno de sus mayores clientes y ha suscitado preocupaciones antimonopolio.

Nvidia también ha invertido en CoreWeave y posee más del 5% de la empresa. CoreWeave, por su parte, ha realizado importantes compras de hardware de Nvidia y este mes firmó un pedido inicial de 6.300 millones de dólares con Nvidia, en un acuerdo que garantiza que el fabricante de chips comprará cualquier capacidad de nube que no venda a sus clientes.

Con información de Reuters