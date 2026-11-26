Los Sony 1000X The Collexion, los auriculares inalámbricos premium con cancelación de ruido de la marca, bajaron en Amazon México a 7.469 pesos mexicanos, frente a un precio de lista de 11.999 pesos mexicanos. Además, tienen hasta 24 meses sin intereses.

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La oferta llega con el Black Friday 2026, y su atractivo es doble: la rebaja directa es de más de 4.500 pesos mexicanos y todavía queda margen para sumar un cupón bancario. Es una rebaja de casi cuatro de cada diez pesos sobre el precio de lista.

Cuánto cuestan y cuánto bajaron

El precio de venta es de 7.469 pesos mexicanos, contra los 11.999 de lista. La diferencia es de 4.530 pesos mexicanos, aproximadamente un 38% menos, según el cálculo sobre el precio de lista.

Sobre ese valor hay un descuento adicional con un cupón de Santander: hasta un 15% extra, con un precio final que ronda los 6.469 pesos mexicanos. Es el valor al día de publicación, y Amazon puede modificarlo sin aviso.

Qué ofrecen estos auriculares

El modelo incluye cancelación de ruido digital y la tecnología Sound Connect con 360 Reality Audio, además de certificación Hi-Res Audio. Los micrófonos incorporan inteligencia artificial para mejorar las llamadas.

En batería, la ficha del producto indica hasta 24 horas de reproducción continua. Es un dato que importa para quien los use en viajes largos o en el trabajo diario, donde la autonomía pesa tanto como el sonido.

Cuotas, cupones y envío

La compra admite hasta 24 meses sin intereses, un plazo que reduce de forma notable la cuota mensual. Conviene revisar qué bancos participan, porque las cuotas dependen de la tarjeta.

El envío es gratuito, y con Amazon Prime la entrega puede ser al día siguiente, según la dirección. La oferta está asociada al Black Friday 2026 y el precio final que se paga es el que aparece al momento de comprar.