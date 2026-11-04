Los fabricantes lo advierten: la costumbre que destruye los auriculares inalámbricos sin saberlo

El calor es el hábito que más castiga a los auriculares inalámbricos: dejarlos en el auto, al sol o cerca de una fuente de calor puede acortar la vida de su batería, según advierten Apple y Sony.

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Con el verano a la vuelta de la esquina, el riesgo crece: el auto estacionado, la mochila al sol o el borde de una ventana son lugares donde los auriculares quedan sin que nadie lo piense. El desgaste de la batería es natural, pero el calor lo acelera.

Por qué el calor es el peor enemigo

Las baterías recargables pierden capacidad de forma gradual, y las altas temperaturas aceleran ese proceso. Apple indica que los AirPods están diseñados para usarse entre 0 y 35 °C, y que hacerlo en condiciones de mucho calor puede reducir permanentemente la duración de la batería.

El rango de almacenamiento que fija Apple va de -10 a 45 °C, y el interior de un auto estacionado puede superarlo. Sony pide evitar la luz solar directa y no dejar los auriculares en un auto estacionado, además de recomendar cargarlos entre 15 y 35 °C.

Otros descuidos que también pesan

La humedad es el segundo punto débil. El sudor o los restos de líquido pueden corroer los contactos de carga, por eso Samsung recomienda limpiar y secar los terminales antes de conectar los auriculares. La suciedad, el polvo y el cerumen también dificultan que encajen bien en el estuche.

Hay otros dos errores comunes: usar cables o cargadores que no están aprobados para el modelo y dejar los auriculares descargados por meses. Si no se van a usar durante mucho tiempo, Sony recomienda cargarlos por completo cada seis meses para evitar una descarga excesiva.

Cómo cuidarlos en la vida diaria

El frío extremo reduce la autonomía, pero el efecto es temporal: cuando los auriculares vuelven a una temperatura adecuada, la batería recupera su duración normal. El calor, en cambio, puede dejar secuelas permanentes.

La regla práctica es simple: guardarlos en un lugar fresco y seco, secarlos antes de cargar, limpiar los contactos con el método que indique el fabricante y usar accesorios compatibles. Ninguna batería dura para siempre, pero evitar el calor es la medida que más alarga su vida útil.