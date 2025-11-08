Presidente ejecutivo de Nvidia ve una fuerte demanda de chips Blackwell

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Hsinchu, Taiwán

iwán, 8 nov (Reuters) -El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el sábado que el gigante de los semiconductores está experimentando una "demanda muy fuerte" de sus chips Blackwell de última generación, a medida que crece su apetito por las obleas de TSMC.

"Nvidia fabrica GPU (unidades de procesamiento gráfico), pero también CPU (unidades centrales de procesamiento), redes y conmutadores, por lo que hay muchos chips asociados a Blackwell", dijo Huang a periodistas en un acto celebrado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, socio de Nvidia desde hace años, en Hsinchu.

El presidente ejecutivo de TSMC, C.C. Wei, dijo que Huang había "pedido obleas", pero que la cifra era confidencial.

"TSMC está haciendo un trabajo muy bueno apoyándonos con las obleas", dijo Huang durante su cuarto viaje público a Taiwán este año, y añadió que el éxito de Nvidia no sería posible sin TSMC.

Nvidia hizo historia en octubre al convertirse en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de 5 billones de dólares y Wei, de TSMC, calificó a Huang de "hombre de cinco billones de dólares".

Cuando se le preguntó hasta qué punto le preocupaba la escasez de memoria, Huang dijo que el negocio estaba creciendo con fuerza y que habría escasez de "diferentes cosas".

"Tenemos tres fabricantes de memoria muy, muy buenos -SK Hynix, Samsung, Micron- son todos fabricantes de memoria increíblemente buenos, y han aumentado enormemente su capacidad para apoyarnos", dijo Huang.

Huang también aseguró que Nvidia ha recibido muestras de los chips más avanzados de los tres fabricantes de memoria.

Cuando se le preguntó por posibles aumentos de precio de las memorias, dijo: "Son ellos los que deben decidir cómo llevar su negocio".

La surcoreana SK Hynix dijo la semana pasada que había agotado toda su producción de chips para el próximo año y planeaba aumentar fuertemente las inversiones, esperando un "superciclo" de chips prolongado estimulado por el auge de la inteligencia artificial.

Samsung Electronics también dijo la semana pasada que mantenía "estrechas conversaciones" para suministrar a Nvidia sus chips de memoria de gran ancho de banda de próxima generación, o HBM4.

El viernes, Huang dijo que no había "discusiones activas" sobre la venta de chips Blackwell -el chip de inteligencia artificial insignia de Nvidia- a China. El gobierno de Donald Trump ha impedido este tipo de ventas, alegando que podrían ayudar al ejército chino y a la industria de inteligencia artificial del país.

Con información de Reuters