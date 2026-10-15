Murió Duolingo: Google lanzó su propia manera de aprender idiomas gratis

Existen varias maneras de aprender idiomas, desde tomar cursos presenciales hasta aprender con audiolibros y aplicaciones. Google sumó ahora su propia manera, con herramientas de inteligencia artificial que permiten practicar conversaciones y ampliar el vocabulario sin pagar. Se trata de dos herramientas: Little Language Lessons, un proyecto experimental de Google Labs, y Speaking Practice, una función orientada a practicar la expresión oral. Cada una ofrece una forma diferente de incorporar un idioma a través de situaciones cotidianas.

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Little Language Lessons y Speaking Practice: cómo funcionan las herramientas de Google

Little Language Lessons es una colección de experimentos de Google Labs que utiliza inteligencia artificial para ayudar a aprender idiomas. Entre sus funciones se encuentra Word Cam, que permite sacar una foto de objetos del entorno para conocer sus nombres y aprender vocabulario relacionado en otro idioma. Otra de las herramienta es Slang Hang, con la que se pueden aprender expresiones informales, modismos y formas de hablar propias de distintas culturas. La idea es incorporar palabras y frases que no siempre aparecen en los cursos tradicionales. La colección también incluye ejercicios breves para aprender expresiones útiles según distintas situaciones, como viajar, pedir comida o mantener una conversación.

Google tiene dos herramientas gratuitas para aprender idiomas.

La otra herramienta es Speaking Practice, una función orientada a desarrollar la expresión oral. A través de ejercicios interactivos, permite practicar cómo comunicarse en otro idioma en situaciones concretas, con actividades que ayudan a trabajar el vocabulario y la construcción de frases. La herramienta propone escenarios cotidianos, como una entrevista laboral o un pedido en un restaurante, para que el usuario pueda ensayar posibles respuestas y ganar confianza al hablar.

Cuál es la mejor manera de aprender idiomas

No existe una única manera de aprender idiomas, sin embargo, la mejor metodología consiste en combinar la práctica diaria, la escucha activa y la repetición espaciada. Escuchar podcasts, mirar series con subtítulos, aprender frases completas y practicar conversaciones permite incorporar vocabulario y mejorar la comprensión. También es importante repasar lo aprendido con frecuencia y animarse a hablar desde el principio, sin esperar a dominar la gramática. Hay que tener presente que los idiomas se "oxidan", por lo que hay que practicarlos siempre, por más que seamos expertos. Lo mejor es una rutina de 20 a 30 minutos diarios, para avanzar de forma progresiva y ganar confianza a la hora de comunicarse en otra lengua.