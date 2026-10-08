Aprender inglés, alemán y francés gratis: la Unión Europea ofrece cursos gratuitos para hacer desde casa

La Unión Europea cuenta con la posibilidad de aprender los idiomas de sus naciones en casa y sin pagar. A través de EU Academy, el bloque europeo ofrece cursos gratuitos online para aprender inglés, francés, alemán o cualquier otra lengua de sus países. Incluso, quienes ya cuentan con conocimientos pueden mejorar su nivel o realizar cursos específicos en ciertas temáticas, como gastronomía, turismo y hasta ingeniería.

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El programa incluye las 24 lenguas oficiales de la UE y algunas adicionales de países candidatos o asociados, como ucraniano, islandés o noruego, es decir, un total 29 lenguas. En lo que respecta a los contenidos, están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), y abarcan desde nivel principiante (A1) hasta intermedio-avanzado (B2/C1 según el idioma).

La Unión Europea ofrece cursos de idiomas gratis y online. Foto: Magnific

Lo mejor es que, a diferencia de aplicaciones que utilizan metodologías genéricas para aprender idiomas, los módulos disponibles en EU Academy están orientados a situaciones cotidianas, laborales y académicas reales en Europa, como lo son alquilar una vivienda, preparar entrevistas de trabajo, desenvolverse en entornos profesionales o universitarios. En este sentido, es perfecta para quienes planifican migrar.

Otra ventaja es que los cursos se pueden comenzar desde cualquier parte del mundo y momento, dado que no tienen una fecha de inicio y son completamente online. De todas maneras, desde la página advierten que en febrero del 2027 la plataforma pasará por una serie de actualizaciones, por lo que recomiendan completar los cursos y descargar las certificaciones antes de que llegue ese momento.

Cómo empezar a aprender idiomas gratis en EU Academy

El primer paso para empezar a aprender idiomas gratis es ingresar al sitio web EU Academy. Una vez allí, es necesario crear una cuenta de usuario generando un EU Login, la clave de autenticación digital de la Comisión Europea. El registro puede realizarse completando un formulario básico con correo electrónico o vinculando de forma directa una cuenta de Google o redes sociales.

Una vez adentro del portal, hay que dirigirse a la sección de contenidos. Allí se encuentran disponibles una gran cantidad de contenidos de los 29 idiomas que la plataforma alberga. Para encontrar el curso adecuado se pueden utilizar los filtros. Asimismo, EU Academy cuenta con la posibilidad de realizar un test de nivelación. Una vez elegido el contenido, la cursada se habilita inmediatamente de forma autodidacta y sin restricción de horarios.