La UE aprobó un nuevo desembolso de casi 3.000 millones de euros para Ucrania

Los Estados miembro de la Unión Europea aprobaron la liberación de un nuevo paquete de asistencia económica destinado a Ucrania por casi 3.000 millones de euros. La transferencia de los recursos se concreta luego de que el gobierno ucraniano acreditara el cumplimiento de diez de los objetivos estratégicos vinculados a la entrega de estos fondos, orientados a financiar el funcionamiento del Estado, sostener las cuentas públicas y avanzar en la recuperación y modernización del país.

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A través de un comunicado oficial, el Consejo Europeo destacó el ritmo de ejecución de las reformas exigidas a Kiev como condición para el envío sistemático de divisas. "Ucrania ha cumplido 84 de los 95 objetivos exigidos hasta la fecha en el marco del Plan, lo que representa aproximadamente el 88% de los pasos previstos hasta ahora", informó el organismo comunitario al validar el avance del programa de ayuda.

El pago aprobado por Bruselas constituye el octavo desembolso de la denominada Facilidad para Ucrania, un mecanismo de asistencia de más de 50.000 millones de euros puesto en marcha por el bloque europeo en 2024 con proyección hasta 2027. Este esquema conditioned el flujo de capitales a que el Ejecutivo ucraniano concrete una serie de transformaciones estructurales e inversiones previamente negociadas con la Comisión Europea.

Respecto de la composición técnica del giro financiero, las autoridades europeas precisaron que de los casi 3.000 millones de euros que ingresarán a las arcas ucranianas, cerca de 2.100 millones de euros proceden de la partida original presupuestada en el programa marco. En tanto, los 800 millones de euros restantes se completarán con los recursos derivados del préstamo complementario de 90.000 millones de euros aprobado con posterioridad por la Unión Europea para reforzar la capacidad de respuesta financiera de Kiev.

De forma paralela a la aprobación del nuevo tramo comunitario, los Veintisiete acordaron incorporar al esquema general de asistencia una contribución monetaria aportada por el gobierno de Noruega.

El auxilio del país nórdico consiste en una asignación de 1.000 millones de coronas noruegas (equivalentes a unos 92 millones de euros) bajo la modalidad de ayudas no reembolsables. Estos recursos se sumarán de manera directa al Plan para apuntalar la solvencia fiscal ucraniana y respaldar los proyectos de infraestructura comprometidos para el mediano plazo.

Con información de EuropaPress.