Duolingo, la plataforma destinada al aprendizaje gratuito de idiomas, informó cuáles son los 10 idiomas que más eligen los argentinos. A unos meses de conocerse los datos completos del 2026, el inglés lidera las preferencias locales, pero luego aparecen las diferencias con otros países de la región.

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El podio argentino lo completan el portugués y el italiano. Según los datos actuales de la aplicación, el francés ocupa el cuarto lugar, mientras que en México es la segunda opción más elegida; en Colombia ese puesto lo ocupa el portugués y el tercero el francés.

Y el japonés con el quinto lugar completa el ranking argentino, pero esta elección muestra una gran diferencia con México y Colombia, donde las preferencias de los usuarios son distintas a la de los estudiantes argentinos.

¿Cuáles son los 10 idiomas que más se estudian en Argentina?

Además del ingles, el portugués, el italiano, el francés y el japonés, en la Argentina los otros idiomas que se eligen estudiar a través de la aplicación son el alemán, el coreano, el español, el ruso y el chino. Si bien estos 10 idiomas también son elegidos en los países mencionado, el orden revela diferencias en cuanto al lugar que ocupa cada uno.

"El portugués ofrece uno de los contrastes más claros: se ubica segundo tanto en Argentina como en Colombia, mientras que en México aparece quinto. El italiano, por su parte, ocupa el tercer puesto en Argentina y México, frente al cuarto en Colombia", explicaron desde la aplicación.

Aunque el inglés lidera los tres rankings, las preferencias que siguen al primer lugar muestras un "panorama diverso dentro de América Latina".

Crece el interés por idiomas asiáticos

Este año el japonés también va camino a consolidarse como uno de los idiomas más aprendidos, por encima del alemán. Pero también destaca el coreano -en séptimo lugar- y el chino, en el décimo. Estos datos se corresponden con el reporte del 2025, donde las lenguas asiáticas se consolidaron como las más populares en todo el mundo.

A escala mundial, el japonés alcanzó el cuarto puesto entre los idiomas más aprendidos y el coreano, el sexto. El crecimiento permite identificar qué idiomas ganan interés con mayor velocidad, mientras que el ranking de popularidad muestra cuáles son los más elegidos.

Una de las razones que permitió el crecimiento es que el año pasado los hablantes de más de 20 idiomas pudieron aprenderlos directamente a partir de su propio idioma materno.

Antes, los cursos del este de Asia estaban disponibles únicamente para los hablantes de inglés, japonés y chino, este último es uno de los que más creció en Alemania, Argentina, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Indonesia, México, Polonia, Tailandia y Turquía, y también es el segundo con más crecimiento en Estados Unidos.