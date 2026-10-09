Google Cloud presentó el "agente Gemini": la nueva herramienta de Inteligencia Artificial para el trabajo que crea contenido y escribe código

El agente está diseñado para centralizar tareas laborales en una única herramienta.

Google Cloud presentó Gemini Agent, un agente de inteligencia artificial diseñado para centralizar tareas laborales en una única herramienta. El anuncio fue realizado por su CEO, Thomas Kurian, durante el evento Gemini at Work 2026. La tecnología puede responder consultas, organizar tareas, crear imágenes y contenido multimedia, escribir código y ejecutarlo de manera autónoma.

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La propuesta busca integrar la IA en los flujos de trabajo de las empresas, con acceso a documentos, correos electrónicos, herramientas de desarrollo y plataformas corporativas. Además, Gemini Agent puede mantener tareas en ejecución durante horas o días, coordinar otros agentes y trabajar desde distintos dispositivos, con controles de seguridad, permisos y costos para su implementación en organizaciones.

Cómo funciona Gemini Agent y qué tareas puede realizar

Una de las principales características de Gemini Agent es que reúne diferentes capacidades en una sola interfaz. Puede responder preguntas, recibir objetivos y avanzar en su cumplimiento sin que el usuario tenga que supervisar cada paso.

El sistema funciona desde la web, celulares con iOS y Android y computadoras con Windows y Mac. También puede integrarse con Google Workspace, Microsoft 365, Slack y aplicaciones de terceros. Al operar desde la nube, conserva el contexto de trabajo entre dispositivos y permite continuar con tareas iniciadas anteriormente.

Otra de sus funciones es la orquestación multiagente. Gemini puede crear subagentes especializados para resolver problemas complejos mediante tareas paralelas o secuenciales. También permite configurar agentes permanentes que actúan como integrantes de un equipo, con identidad propia, correo electrónico y acceso a información compartida.

La herramienta puede conectarse con plataformas como Salesforce, ServiceNow, Jira, Git, BigQuery y distintas bases de datos. Además, las empresas pueden desarrollar habilidades personalizadas para adaptar sus capacidades a las necesidades de cada departamento.

Integración con Google Workspace y análisis de datos

Dentro de Google Workspace, Gemini Agent puede relacionar información del calendario, los documentos y los proyectos para facilitar tareas que involucran varias aplicaciones. Por ejemplo, puede investigar tendencias de mercado, preparar un modelo financiero en Sheets y elaborar una presentación con los resultados.

También puede sugerir tareas para delegar y destacar los correos más importantes según su relevancia, en lugar de limitarse a mostrar los últimos mensajes recibidos.

El anuncio fue realizado durante el evento Gemini at Work 2026.

El anuncio fue realizado durante el evento Gemini at Work 2026.

En el ámbito técnico, el agente puede generar código PySpark, preparar cuadernos de trabajo, entrenar modelos de aprendizaje automático y detectar problemas en los flujos de datos. Para los usuarios de negocio, permite generar informes operativos mediante consultas en lenguaje natural.

Seguridad y control de los agentes de IA

Google Cloud también destacó los mecanismos de gobernanza de Gemini Agent. Cada agente cuenta con una identidad propia, permisos de acceso definidos por administradores y un historial de auditoría que permite revisar sus acciones.

Además, las tareas se ejecutan en entornos aislados y bajo políticas de acceso establecidas por la organización. El objetivo es facilitar el uso de agentes autónomos en las empresas sin perder trazabilidad ni control sobre sus operaciones.