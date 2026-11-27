Uno de los principales atractivos del nuevo smartphone es su sistema fotográfico.

Motorola presentó en Argentina el motorola signature 27, su nuevo smartphone premium, que se destaca por un sistema de cámaras reconocido por DXOMARK, una pantalla AMOLED de hasta 12.000 nits y una batería de 7.000 mAh. El equipo comenzará su preventa el 27 de noviembre de 2026, con un precio de $3.499.999 y la posibilidad de pagarlo en hasta 18 cuotas sin interés.

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El lanzamiento también incluye tres nuevos dispositivos del ecosistema moto things: los auriculares moto buds 2 ultra, el reloj inteligente moto watch ultra y el cargador inalámbrico magnético moto snap wireless charger. Con estos productos, la compañía busca ampliar su propuesta de tecnología conectada, con funciones orientadas al entretenimiento, la actividad física y la vida cotidiana.

Motorola Signature 27: características y especificaciones

Uno de los principales atractivos del nuevo smartphone es su sistema fotográfico, que recibió la distinción DXOMARK Gold Label y obtuvo 173 puntos en las evaluaciones de la plataforma. Según Motorola, se trata del mejor sistema de cámaras entre los smartphones lanzados en 2026.

La configuración está integrada por una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico de 3 aumentos y Super Zoom de hasta 100 aumentos, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una frontal también de 50 MP.

En cuanto a la pantalla, incorpora un panel Extreme AMOLED Duo Tandem con resolución Super HD de 1,5K, compatibilidad con Dolby Vision y un brillo máximo de 12.000 nits en determinadas condiciones.

El rendimiento está a cargo del procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado por herramientas de inteligencia artificial de Google Gemini y Motorola Qira. También cuenta con una batería de 7.000 mAh, carga rápida TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W.

Su diseño combina aluminio de grado aeroespacial, cerámica y cristal. Además, tiene certificaciones IP68 e IP69 y resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Los nuevos moto things: auriculares, reloj y cargador

Motorola también presentó tres accesorios para ampliar su ecosistema de dispositivos conectados.

Los moto buds 2 ultra incorporan tecnologías de sonido Bose SoundDesign y cancelación activa de ruido Bose QuietControl. También ofrecen traducción de conversaciones en tiempo real mediante inteligencia artificial, compatibilidad con Dolby Atmos y hasta 37 horas de autonomía con el estuche de carga.

Por su parte, el moto watch ultra fue desarrollado junto a Polar y utiliza Wear OS by Google. Cuenta con una pantalla OLED de 1,5 pulgadas, conectividad LTE eSIM, GPS de doble banda y herramientas para monitorear la actividad física, el sueño y la recuperación.

Finalmente, el moto snap wireless charger es un cargador magnético que ofrece hasta 25 W en dispositivos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en smartphones Motorola compatibles.

Todos los dispositivos se podrán conseguir a través de la tienda oficial de Motorola Argentina.

Cuánto cuestan los nuevos Motorola en Argentina

Estos son los precios y fechas de disponibilidad anunciados por la compañía:

motorola signature 27: $3.499.999. Preventa desde el 27 de noviembre, en hasta 18 cuotas sin interés.

moto watch ultra: $899.999.

moto buds 2 ultra: $399.999. Disponibles desde el 4 de diciembre.

moto snap wireless charger: $69.999. Disponible desde el 4 de diciembre.

Además, quienes compren el motorola signature 27 durante la preventa recibirán una gift card de $200.000 para adquirir productos moto things y seis meses de moto care bonificado. Todos los dispositivos se podrán conseguir a través de la tienda oficial de Motorola Argentina.