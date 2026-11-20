Motorola amplía Qira, su experiencia de inteligencia artificial, a determinados smartphones de las familias Signature, Razr y Edge con la actualización a Android 17. La compañía la presenta como una IA que conecta dispositivos Motorola y Lenovo para retomar tareas sin empezar de cero.

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La apuesta de Motorola no es un chatbot más, sino la continuidad entre dispositivos: que lo que empezaste en el celular no se pierda al pasar a otro equipo. La clave está en los permisos, porque todo depende de lo que el usuario autorice. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Qué es Qira y qué cambia con Android 17

Qira reúne dispositivos compatibles de Motorola y Lenovo y, con permiso del usuario, conserva datos como archivos guardados, preferencias e información sincronizada. Con Android 17, la compañía la llevará de forma progresiva a más equipos de las familias Signature, Razr y Edge.

El Motorola Signature 27, de segunda generación de la familia, integra Qira y Google Gemini. Motorola dice que busca reducir el tiempo que el usuario dedica a consultar distintas aplicaciones y mejorar su productividad.

Las funciones que trae

Se activa con el comando de voz “Hey Qira”, que sirve para consultas, recuperar archivos y acceder a funciones. Otra función, “¿Qué me perdí?”, reúne notificaciones y actualizaciones en un resumen, mientras que “Prestar atención” graba reuniones, transcribe conversaciones y resume los puntos clave, siempre con consentimiento.

Next Move sugiere tareas según el contexto, como resumir una publicación o programar un recordatorio antes de un vuelo. La Zona para Creadores genera imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla, y la sincronización de estilo personaliza el equipo a partir de una referencia visual, como la foto de una prenda.

Permisos y acceso

Qira se integra con Workato para conectarse con determinadas aplicaciones y servicios. Con autorización, puede recuperar cambios en horarios de reuniones o actualizaciones enviadas por correo. Las acciones que realiza en las apps también requieren autorización del usuario.

El acceso varía según el equipo: por voz, en pantalla o con una tecla dedicada a IA. Para usarla hace falta un modelo compatible de las familias Signature, Razr o Edge y la actualización a Android 17.