Hacer una copia de seguridad de un celular Android en la computadora se puede con un cable USB o con Syncthing-Fork, y conviene sumar la copia de Google para lo que no pasa por una carpeta: mensajes, historial de llamadas y ajustes.

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No existe un método que respalde todo, porque cada uno cubre una parte. Por eso la clave es combinar al menos dos y entender qué queda afuera antes de borrar algo del teléfono.

Copia manual por cable USB

Conectá el celular a la PC y elegí Transferir archivos en la notificación de carga USB. Después abrí la memoria interna y copiá las carpetas: las fotos y videos de la cámara están en DCIM > Camera, las capturas en Pictures > Screenshot, el multimedia de WhatsApp en WhatsApp Images y WhatsApp Video, y los documentos, como PDF o .docx, suelen estar en Download.

Los contactos van aparte: exportalos desde la app de contactos como archivo .vcf, guardalo en Download y pasalo a la PC. Para restaurarlo, copiá el .vcf al equipo nuevo e importalo desde la app. El límite es que copia solo lo que vos ubiques y transfieras a mano.

Sincronización con Syncthing-Fork

Instalá Syncthing en la PC, con Windows, macOS o Linux, y Syncthing-Fork en el celular, desde Google Play o F-Droid. Elegí la carpeta a sincronizar, por ejemplo, DCIM o Camera, y vinculá los dispositivos de forma automática, si están en la misma red, o escaneando un código QR.

Ojo, porque no es una copia de seguridad tradicional. Si borrás un archivo en el celular, desaparece también de la PC cuando los dispositivos se conectan, y solo queda unos días en la papelera. Por eso no conviene usarlo como único respaldo.

La copia de Google y la regla 3-2-1

Android ofrece la copia con la cuenta de Google en Ajustes > Google > Copia de seguridad y restauración, con la opción de hacerla en el momento o programarla. Se divide en fotos y videos, que gestiona Google Fotos, y en otros datos del dispositivo: SMS y MMS, historial de llamadas, ajustes y apps con sus datos. Los contactos se sincronizan aparte. No llega a la computadora, sino a la nube, con 15 GB gratuitos compartidos con Gmail y Drive.

La regla 3-2-1 propone tres copias, en al menos dos formatos o dispositivos, y una fuera del lugar habitual. Las fotos, los videos y los MMS quedan fuera del cifrado vinculado al PIN o la contraseña. Para restaurar la copia de Google, iniciá sesión con la misma cuenta durante la configuración inicial del teléfono nuevo.